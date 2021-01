Diganth, Anwesha score upset wins in U-12 Talent Series

Bengaluru, Jan 25 : Diganth M. and Anwesha Dhar scripted upset wins in the boys and girls categories respectively in the opening round of the KSLTA Talent Series on the Tattvam Junior Tennis Tour that began on Monday here at the Karnataka State Lawn Tennis Association.

While Diganth felled fifth seed Anish Patil in straight sets 6-1, 6-1, Anwesha sent fourth seed Sana Sesh Varadhamani home with a 6-2, 6-2 win.

In the other important results of the day, Anirudh Palanisamy downed seventh seed Tarun Ravi 6-4, 6-0 while qualifier Sanmitha Harini of Tamil Nadu won over eight seed Theertha A.N. of the host state 6-2, 6-2.

However, the top seeds in both the categories advanced to the round of 16 without much ado.

Results:

1st round: (Rankings and state in parenthesis, unless from Karnataka)

Boys Under-12: Meer Fazal Ali (1) (TN) bt Shravan Kumar 6-2, 6-3; Dhanush Billapura bt Jagrut Kasireddy 6-2, 6-3; Arya Tirumurthi bt (TN) bt Arsh Walke 5-0 (retd); Anirudh Palanisamy bt Tarun Ravi (7) 6-4, 6-0; Praneeth Chittepu Dora (4) (TS) bt Arjun Soori 7-6 (6), 7-5; Stephen Dylan bt Pranit Paul 6-0, 7-5; Athrray Rajprakash (TN) bt Kanishq A 6-3, 7-6 (5); Diganth M bt Anish Patil (5) 6-1, 6-1; Ranveer Singh Pannu (8) (GUJ) bt Madhav Dadhich 6-0, 6-0; Ishaan Sohni bt Aarush Malannavar 6-2, 6-4; Arjun Manikanthan bt Keerthan Vishwas 6-1, 6-1; Thanish Vepanapalli (3) bt Varshit Varma Pottur (TS) 6-3, 6-4; Likith Gowda (2) bt Lohith Anand 6-1, 6-0

Girls Under-12: Meghana GD (1) bt Manvita Rajendra 6-2, 6-1; Dakshana SR bt Disha Kumar 4-6, 6-4 (retd); Ritisha Choudhary bt Meghana Pokkuluri 6-4, 6-1; Sanmitha Harini (TN) bt Theertha AN (8) 6-2, 6-2; Anwesha Dhar bt Sana Sesh Varadhamani (4) 6-2, 6-2; Sara Rajesh W/o Jahnavi Madaramittla; Aahida Singh bt Pooja Nagaraj 6-1, 6-2; Aylin Miriam Cornelio (5) bt Shravya Numburi 6-1, 6-0; Agamya Chandra (6) bt Unnathi Muralidhara 6-4, 6-4; Karthika Padmakumar bt Indusha Nimakayala 6-3, 6-3; Adya Chaurasia bt Likvitha Kanta (AP) 6-2, 5-7, 6-1; Thanu Vishwas (3) bt Krithika Rammurthy 6-3, 6-2; Jeevika Chennabyregowda bt Srishti Kiran (7) 7-5, 6-3; Aadiya Riteshkumar bt Vasundra Balajee (TN) 6-1, 6-2; Anushka Mandilwar bt Lasya Prasanna 6-1, 6-3; Kashvi Sunil (2) bt Elin J 6-1, 6-0

