Lockdown: Here is list of Red, Orange, Green Zones

New Delhi: Ministry of Home Affairs (MHA) issued an order to further extend the lockdown for a period of two weeks beyond May 4, 2020. However, the lockdown after May 4 will be different as restrictions will be imposed based on the colour of the zone.

List of Red, Orange, Green Zones

Here is a list of Red, Orange, Green Zones in India as reported by News18.

Serial number – District – State – Zone

Andaman And Nicobar Islands

1 – South Andamans – Andaman And Nicobar Islands – Red Zone

2 – Nicobars – Andaman And Nicobar Islands – Green Zone

3 – North And Middle Andaman – Andaman And Nicobar Islands – Green Zone

Andhra Pradesh

4 – Kurnool – Andhra Pradesh – Red Zone

5 – Guntur – Andhra Pradesh – Red Zone

6 – Krishna – Andhra Pradesh – Red Zone

7 – Chittoor – Andhra Pradesh – Red Zone

8 – Spsr Nellore – Andhra Pradesh – Red Zone

9 – West Godavari – Andhra Pradesh – Orange Zone

10 – YSR – Andhra Pradesh – Orange Zone

11 – Anantapur – Andhra Pradesh – Orange Zone

12 – Prakasam – Andhra Pradesh – Orange Zone

13 – East Godavari – Andhra Pradesh – Orange Zone

14 – Srikakulam – Andhra Pradesh – Orange Zone

15 – Visakhapatanam – Andhra Pradesh – Orange Zone

16 – Vizianagaram – Andhra Pradesh – Green Zone

Arunachal Pradesh

17 – Lohit – Arunachal Pradesh – Green Zone

18 – Changlang – Arunachal Pradesh – Green Zone

19 – Dibang Valley – Arunachal Pradesh – Green Zone

20 – East Kameng – Arunachal Pradesh – Green Zone

21 – East Siang – Arunachal Pradesh – Green Zone

22 – KurungKumey – Arunachal Pradesh – Green Zone

23 – Lower Dibang Valley – Arunachal Pradesh – Green Zone

24 – Lower Subansiri – Arunachal Pradesh – Green Zone

25 – Papum Pare – Arunachal Pradesh – Green Zone

26 – Tawang – Arunachal Pradesh – Green Zone

27 – Tirap – Arunachal Pradesh – Green Zone

28 – Upper Siang – Arunachal Pradesh – Green Zone

29 – Upper Subansiri – Arunachal Pradesh – Green Zone

30 – West Kameng – Arunachal Pradesh – Green Zone

31 – West Siang – Arunachal Pradesh – Green Zone

32 – Anjaw – Arunachal Pradesh – Green Zone

33 – Longding – Arunachal Pradesh – Green Zone

34 – KraDaadi – Arunachal Pradesh – Green Zone

35 – Namsai – Arunachal Pradesh – Green Zone

36 – Siang – Arunachal Pradesh – Green Zone

37 – Kamle – Arunachal Pradesh – Green Zone

38 – Lower Siang – Arunachal Pradesh – Green Zone

39 – PakkeKessang – Arunachal Pradesh – Green Zone

40 – Leparada – Arunachal Pradesh – Green Zone

41 – Shi Yomi – Arunachal Pradesh – Green Zone

Assam

42 – Dhubri – Assam – Orange Zone

43 – Marigaon – Assam – Orange Zone

44 – Goalpara – Assam – Orange Zone

45 – Golaghat – Assam – Green Zone

46 – Karimganj – Assam – Green Zone

47 – Nalbari – Assam – Green Zone

48 – Hailakandi – Assam – Green Zone

49 – Cachar – Assam – Green Zone

50 – Kamrup – Assam – Green Zone

51 – Lakhimpur – Assam – Green Zone

52 – Kamrup Metro – Assam – Green Zone

53 – South SalmaraMancachar – Assam – Green Zone

54 – Barpeta – Assam – Green Zone

55 – Bongaigaon – Assam – Green Zone

56 – Darrang – Assam – Green Zone

57 – Dhemaji – Assam – Green Zone

58 – Dibrugarh – Assam – Green Zone

59 – Jorhat – Assam – Green Zone

60 – KarbiAnglong – Assam – Green Zone

61 – Kokrajhar – Assam – Green Zone

62 – Nagaon – Assam – Green Zone

63 – Dima Hasao – Assam – Green Zone

64 – Sivasagar – Assam – Green Zone

65 – Sonitpur – Assam – Green Zone

66 – Tinsukia – Assam – Green Zone

67 – Chi rang – Assam – Green Zone

68 – Baksa – Assam – Green Zone

69 – Udalguri – Assam – Green Zone

70 – Biswanath – Assam – Green Zone

71 – Majuli – Assam – Green Zone

72 – Charaideo – Assam – Green Zone

73 – Hojai – Assam – Green Zone

74 – West KarbiAnglong – Assam – Green Zone

Bihar

75 – Munger – Bihar – Red Zone

76 – Patna – Bihar – Red Zone

77 – Rohtas – Bihar – Red Zone

78 – Buxar – Bihar – Red Zone

79 – Gaya – Bihar – Red Zone

80 – Nalanda – Bihar – Orange Zone

81 – Kaimur (Bhabua) – Bihar – Orange Zone

82 – Siwan – Bihar – Orange Zone

83 – Gopalganj – Bihar – Orange Zone

84 – Bhojpur – Bihar – Orange Zone

85 – Begusarai – Bihar – Orange Zone

86 – Aurangabad – Bihar – Orange Zone

87 – Madhubani – Bihar – Orange Zone

88 – Purbi Champaran – Bihar – Orange Zone

89 – Bhagalpur – Bihar – Orange Zone

90 – Arwal – Bihar – Orange Zone

91 – Saran – Bihar – Orange Zone

92 – Nawada – Bihar – Orange Zone

93 – Lakhisarai – Bihar – Orange Zone

94 – Banka – Bihar – Orange Zone

95 – Vaishali – Bihar – Orange Zone

96 – Darbhanga – Bihar – Orange Zone

97 – Jehanabad – Bihar – Orange Zone

98 – Madhepura – Bihar – Orange Zone

99 – Purnia – Bihar – Orange Zone

100 – Sheikhpura – Bihar . – Green Zone

101 – Araria – Bihar – Green Zone

102 – Jamui – Bihar – Green Zone

103 – Katihar – Bihar – Green Zone

104 – Khagaria – Bihar – Green Zone

105 – Kishanganj – Bihar – Green Zone

106 – Muzaffarpur – Bihar – Green Zone

107 – Pashchim Champaran – Bihar – Green Zone

108 – Saharsa – Bihar – Green Zone

109 – Samastipur – Bihar – Green Zone

110 – Sheohar – Bihar – Green Zone

111 – Sitamarhi – Bihar – Green Zone

112 – Supaul – Bihar – Green Zone

Chandigarh

113 – Chandigarh – Chandigarh – Red Zone

114 – Raipur – Chhattisgarh – Red Zone

Chhattisgarh

115 – Korba – Chhattisgarh – Orange Zone

116 – Surajpur – Chhattisgarh – Green Zone

117 – Bilaspur – Chhattisgarh – Green Zone

118 – Durg – Chhattisgarh – Green Zone

119 – Rajnandgaon – Chhattisgarh – Green Zone

120 – Ba star – Chhattisgarh – Green Zone

121 – Dantewada – Chhattisgarh – Green Zone

122 – Dhamtari – Chhattisgarh – Green Zone

123 – Janjgir-Champa – Chhattisgarh – Green Zone

124 – Jashpur – Chhattisgarh – Green Zone

125 – Kanker – Chhattisgarh – Green Zone

126 – Kabirdham – Chhattisgarh – Green Zone

127 – Korea – Chhattisgarh – Green Zone

128 – Mahasamund – Chhattisgarh – Green Zone

129 – Raigarh – Chhattisgarh – Green Zone

130 – Surguja – Chhattisgarh – Green Zone

131 – Bijapur – Chhattisgarh – Green Zone

132 – Narayanpur – Chhattisgarh – Green Zone

133 – Sukma – Chhattisgarh – Green Zone

134 – Kondagaon – Chhattisgarh – Green Zone

135 – Baloda Bazar – Chhattisgarh – Green Zone

136 – Gariyaband – Chhattisgarh – Green Zone

137 – Balod – Chhattisgarh – Green Zone

138 – Mungeli – Chhattisgarh – Green Zone

139 – Balrampur – Chhattisgarh – Green Zone

140 – Bemetara – Chhattisgarh – Green Zone

Dadra And Nagar Haveli

141 – Dadra And Nagar Haveli – Dadra And Nagar Haveli – Green Zone

Daman And Diu

142 – Daman – Daman And Diu – Green Zone

143 – Diu – Daman And Diu – Green Zone

Delhi

144 – South East – Delhi – Red Zone

145 – Central – Delhi – Red Zone

146 – North – Delhi – Red Zone

147 – South – Delhi – Red Zone

148 – North East – Delhi – Red Zone

149 – West – Delhi – Red Zone

150 – Shahdara – Delhi – Red Zone

151 – East – Delhi – Red Zone

152 – New Delhi – Delhi – Red Zone

153 – North West – Delhi – Red Zone

154 – South West – Delhi – Red Zone

Goa

155 – North Goa – Goa – Green Zone

156 – South Goa – Goa – Green Zone

Gujarat

157 – Ahmadabad – Gujarat – Red Zone

158 – Surat – Gujarat – Red Zone

159 – Vadodara – Gujarat – Red Zone

160 – Anand – Gujarat – Red Zone

161 – Banas Kantha – Gujarat – Red Zone

162 – Panch Mahals – Gujarat – Red Zone

163 – Bhavnagar – Gujarat – Red Zone

164 – Gandhinagar – Gujarat – Red Zone

165 – ArvaIii – Gujarat – Red Zone

166 – Rajkot – Gujarat – Orange Zone

167 – Bharuch – Gujarat – Orange Zone

168 – Botad – Gujarat – Orange Zone

169 – Narmada – Gujarat – Orange Zone

170 – Chhotaudepur – Gujarat – Orange Zone

171 – Mahisagar – Gujarat – Orange Zone

172 – Mahesana – Gujarat – Orange Zone

173 – Patan – Gujarat – Orange Zone

174 – Kheda – Gujarat – Orange Zone

175 – Valsad – Gujarat – Orange Zone

176 – Dohad – Gujarat – Orange Zone

177 – Kachchh – Gujarat – Orange Zone

178 – Navsari – Gujarat – Orange Zone

179 – GirSomnath – Gujarat – Orange Zone

180 – Dang – Gujarat – Orange Zone

181 – SabarKantha – Gujarat – Orange Zone

182 – Tapi – Gujarat – Orange Zone

183 – Jamnagar – Gujarat – Orange Zone

184 – Surendranagar – Gujarat – Orange Zone

185 – Morbi – Gujarat – Green Zone

186 – Amreli – Gujarat – Green Zone

187 – Porbandar – Gujarat – Green Zone

188 – Junagadh – Gujarat – Green Zone

189 – Devbhumi Dwarka – Gujarat – Green Zone

Haryana

190 – Sonipat – Haryana – Red Zone

191 – Faridabad – Haryana – Red Zone

192 – Gurugram – Haryana – Orange Zone

193 – Nuh – Haryana – Orange Zone

194 – Panipat – Haryana – Orange Zone

195 – Panchkula – Haryana – Orange Zone

196 – Palwal – Haryana – Orange Zone

197 – Rohtak – Haryana – Orange Zone

198 – Hisar – Haryana – Orange Zone

199 – Ambala – Haryana – Orange Zone

200 – Jhajjar – Haryana – Orange Zone

201 – Bhiwani – Haryana – Orange Zone

202 – Kaithal – Haryana – Orange Zone

203 – Kurukshetra – Haryana – Orange Zone

204 – Karna I – Haryana – Orange Zone

205 – Jind – Haryana – Orange Zone

206 – Sirsa – Haryana – Orange Zone

207 – Yamunanagar – Haryana – Orange Zone

208 – Fatehabad – Haryana – Orange Zone

209 – Charki Dadri – Haryana – Orange Zone

210 – Mahendragarh – Haryana – Green Zone

211 – Rewari – Haryana – Green Zone

Himachal Pradesh

212 – Una – Himachal Pradesh – Orange Zone

213 – Chamba – Himachal Pradesh – Orange Zone

214 – Hamirpur – Himachal Pradesh – Orange Zone

215 – Kangra – Himachal Pradesh – Orange Zone

216 – Sirmaur – Himachal Pradesh – Orange Zone

217 – Solan – Himachal Pradesh – Orange Zone

218 – Bilaspur – Himachal Pradesh – Green Zone

219 – Kinnaur – Himachal Pradesh – Green Zone

220 – Kullu – Himachal Pradesh – Green Zone

221 – Lahul And Spiti – Himachal Pradesh – Green Zone

222 – Mandi – Himachal Pradesh – Green Zone

223 – Shimla – Himachal Pradesh – Green Zone

Jammu And Kashmir

224 – Bandipora – Jammu And Kashmir – Red Zone

225 – Shopian – Jammu And Kashmir – Red Zone

226 – Anantnag – Jammu And Kashmir – Red Zone

227 – Srinagar – Jammu And Kashmir – Red Zone

228 – Baramulla – Jammu And Kashmir – Orange Zone

229 – Kupwara – Jammu And Kashmir – Orange Zone

230 – Ganderbal – Jammu And Kashmir – Orange Zone

231 – Jammu – Jammu And Kashmir – Orange Zone

232 – Udhampur – Jammu And Kashmir – Orange Zone

233 – Kulgam – Jammu And Kashmir – Orange Zone

234 – Budgam – Jammu And Kashmir – Orange Zone

235 – Samba – Jammu And Kashmir – Orange Zone

236 – Kathua – Jammu And Kashmir – Orange Zone

237 – Rajouri – Jammu And Kashmir – Orange Zone

238 – Ramban – Jammu And Kashmir – Orange Zone

239 – Reasi – Jammu And Kashmir – Orange Zone

240 – Pulwama – Jammu And Kashmir – Green Zone

241 – Kishtwar – Jammu And Kashmir – Green Zone

242 – Doda – Jammu And Kashmir – Green Zone

243 – Poonch – Jammu And Kashmir – Green Zone

Jharkhand

244 – Ranchi – Jharkhand – Red Zone

245 – Bokaro – Jharkhand – Orange Zone

246 – Garhwa – Jharkhand – Orange Zone

247 – Dhanbad – Jharkhand – Orange Zone

248 – Deoghar – Jharkhand – Orange Zone

249 – Hazaribagh – Jharkhand – Orange Zone

250 – Simdega – Jharkhand – Orange Zone

251 – Giridih – Jharkhand – Orange Zone

252 – Koderma – Jharkhand – Orange Zone

253 – Jamtara – Jharkhand – Orange Zone

254 – Chatra – Jharkhand – Green Zone

255 – Dumka – Jharkhand – Green Zone

256 – East Singhbum – Jharkhand – Green Zone

257 – Godda – Jharkhand – Green Zone

258 – Gumla – Jharkhand – Green Zone

259 – Latehar – Jharkhand – Green Zone

260 – Lohardaga – Jharkhand – Green Zone

261 – Pakur – Jharkhand – Green Zone

262 – Palamu – Jharkhand – Green Zone

263 – Sahebganj – Jharkhand – Green Zone

264 – Saraikela Kharsawan – Jharkhand – Green Zone

265 – West Singhbhum – Jharkhand – Green Zone

266 – Khunti – Jharkhand – Green Zone

267 – Ramgarh – Jharkhand – Green Zone

Karnataka

268 – Bengaluru Urban – Karnataka – Red Zone

269 – Mysuru – Karnataka – Red Zone

270 – Bengaluru Rural – Karnataka – Red Zone

271 – Belagavi – Karnataka – Orange Zone

272 – Vijayapura – Karnataka – Orange Zone

273 – Kalaburagi – Karnataka – Orange Zone

274 – Bagalkote – Karnataka – Orange Zone

275 – Mandya – Karnataka – Orange Zone

276 – Ballari – Karnataka – Orange Zone

277 – Dharwad – Karnataka – Orange Zone

278 – Dakshina Kannada – Karnataka – Orange Zone

279 – Bidar – Karnataka – Orange Zone

280 – Chikkaballapura – Karnataka – Orange Zone

281 – Gadag – Karnataka – Orange Zone

282 – Uttara Kannada – Karnataka – Orange Zone

283 – Tumakuru – Karnataka – Orange Zone

284 – Davangere – Karnataka – Green Zone

285 – Udupi – Karnataka – Green Zone

286 – Chamarajanagara – Karnataka – Green Zone

287 – Chikkamagaluru – Karnataka – Green Zone

288 – Chitradurga – Karnataka – Green Zone

289 – Hassan – Karnataka – Green Zone

290 – Haveri – Karnataka – Green Zone

291 – Kodagu – Karnataka – Green Zone

292 – Kolar – Karnataka – Green Zone

293 – Koppa I – Karnataka – Green Zone

294 – Raichur – Karnataka – Green Zone

295 – Shivamogga – Karnataka – Green Zone

296 – Ramanagara – Karnataka – Green Zone

297 – Yadgir – Karnataka – Green Zone

Kerala

298 – Kannur – Kerala – Red Zone

299 – Kottayam – Kerala – Red Zone

300 – Kasaragod – Kerala – Orange Zone

301 – ldukki – Kerala – Orange Zone

302 – Kozhikode – Kerala – Orange Zone

303 – Kollam – Kerala – Orange Zone

304 – Palakkad – Kerala – Orange Zone

305 – Pathanamthitta – Kerala – Orange Zone

306 – Malappuram – Kerala – Orange Zone

307 – Thiruvananthapuram – Kerala – Orange Zone

308 – Alappuzha – Kerala – Orange Zone

309 – Thrissur – Kerala – Orange Zone

310 – Ernakulam – Kerala – Green Zone

311 – Wayanad – Kerala – Green Zone

Ladakh

312 – Lehladakh – Ladakh – Orange Zone

313 – Kargil – Ladakh – Orange Zone

Lakshadweep

314 – Lakshadweep District – Lakshadweep – Green Zone

Madhya Pradesh

315 – Indore – Madhya Pradesh – Red Zone

316 – Bhopal – Madhya Pradesh – Red Zone

317 – Ujjain – Madhya Pradesh – Red Zone

318 – Jabalpur – Madhya Pradesh – Red Zone

319 – Dhar – Madhya Pradesh – Red Zone

320 – Barwani – Madhya Pradesh – Red Zone

321 – East Nimar – Madhya Pradesh – Red Zone

322 – Dewas – Madhya Pradesh – Red Zone

323 – Gwalior – Madhya Pradesh – Red Zone

324 – Khargone – Madhya Pradesh – Orange Zone

325 – Raisen – Madhya Pradesh – Orange Zone

326 – Hoshangabad – Madhya Pradesh – Orange Zone

327 – Ratlam – Madhya Pradesh – Orange Zone

328 – Agar Malwa – Madhya Pradesh – Orange Zone

329 – Mandsaur – Madhya Pradesh – Orange Zone

330 – Sagar – Madhya Pradesh – Orange Zone

331 – Shajapur – Madhya Pradesh – Orange Zone

332 – Chhindwara – Madhya Pradesh – Orange Zone

333 – Alirajpur – Madhya Pradesh – Orange Zone

334 – Tikamgarh – Madhya Pradesh – Orange Zone

335 – Shahdol – Madhya Pradesh – Orange Zone

336 – Sheopur – Madhya Pradesh – Orange Zone

337 – Dindori – Madhya Pradesh – Orange Zone

338 – Burhanpur – Madhya Pradesh – Orange Zone

339 – Harda – Madhya Pradesh – Orange Zone

340 – Betul – Madhya Pradesh – Orange Zone

341 – Vidisha – Madhya Pradesh – Orange Zone

342 – Morena – Madhya Pradesh – Orange Zone

343 – Rewa – Madhya Pradesh – Green Zone

344 – Ashoknagar – Madhya Pradesh – Green Zone

345 – Rajgarh – Madhya Pradesh – Green Zone

346 – Shivpuri – Madhya Pradesh – Green Zone

347 – Anuppur – Madhya Pradesh – Green Zone

348 – Balaghat – Madhya Pradesh – Green Zone

349 – Bhind – Madhya Pradesh – Green Zone

350 – Chhatarpur – Madhya Pradesh – Green Zone

351 – Da oh – Madhya Pradesh – Green Zone

352 – Datia – Madhya Pradesh – Green Zone

353 – Guna – Madhya Pradesh – Green Zone

354 – Jhabua – Madhya Pradesh – Green Zone

355 – Katni – Madhya Pradesh – Green Zone

356 – Mandia – Madhya Pradesh – Green Zone

357 – Narsinghpur – Madhya Pradesh – Green Zone

358 – Nee much – Madhya Pradesh – Green Zone

359 – Panna – Madhya Pradesh – Green Zone

360 – Satna – Madhya Pradesh – Green Zone

361 – Sehore – Madhya Pradesh – Green Zone

362 – Seoni – Madhya Pradesh – Green Zone

363 – Sid hi – Madhya Pradesh – Green Zone

364 – Umaria – Madhya Pradesh – Green Zone

365 – Singrauli – . Madhya Pradesh – Green Zone

366 – Niwari – Madhya Pradesh – Green Zone

Maharashtra

367 – Mumbai – Maharashtra – Red Zone

368 – Pune – Maharashtra – Red Zone

369 – Thane – Maharashtra – Red Zone

370 – Nashik – Maharashtra – Red Zone

371 – Palghar – Maharashtra – Red Zone

372 – Nagpur – Maharashtra – Red Zone

373 – Solapur – Maharashtra – Red Zone

374 – Yavatmal – Maharashtra – Red Zone

375 – Aurangabad – Maharashtra – Red Zone

376 – Satara – Maharashtra – Red Zone

377 – Dhule – Maharashtra – Red Zone

378 – Ako la – Maharashtra – Red Zone

379 – Jalgaon – Maharashtra – Red Zone

380 – Mumbai Suburban – Maharashtra – Red Zone

381 – Raigad – Maharashtra – Orange Zone

382 – Ahmednagar – Maharashtra – Orange Zone

383 – Amravati – Maharashtra – Orange Zone

384 – Buldhana – Maharashtra – Orange Zone

385 – Nandurbar – Maharashtra – Orange Zone

386 – Kolhapur – Maharashtra – Orange Zone

387 – Hingoli – Maharashtra – Orange Zone

388 – Ratnagiri – Maharashtra – Orange Zone

389 – Jalna – Maharashtra – Orange Zone

390 – Nanded – Maharashtra – Orange Zone

391 – Chandrapur – Maharashtra – Orange Zone

392 – Parbhani – Maharashtra – Orange Zone

393 – Sangli – Maharashtra – Orange Zone

394 – Latur – Maharashtra – Orange Zone

395 – Bhandara – Maharashtra – Orange Zone

396 – Beed – Maharashtra – Orange Zone

397 – Osmanabad – Maharashtra – Green Zone

398 – Washim – Maharashtra – Green Zone

399 – Sindhudurg – Maharashtra – Green Zone

400 – Gandia – Maharashtra – Green Zone

401 – Gadchiroli – Maharashtra – Green Zone

402 – Wardha – Maharashtra – Green Zone

Manipur

403 – Imphal West – Manipur – Green Zone

404 – Thoubal – Manipur – Green Zone

405 – Bishnupur – Manipur – Green Zone

406 – Chandel – Manipur – Green Zone

407 – Churachandpur – Manipur – Green Zone

408 – Imphal East – Manipur – Green Zone

409 – Senapati – Manipur – Green Zone

410 – Tamenglong – Manipur – Green Zone

411 – Ukhrul – Manipur – Green Zone

412 – Kakching – Manipur – Green Zone

413 – Kangpokpi – Manipur – Green Zone

414 – Jiribam – Manipur – Green Zone

415 – Nonev – Manipur – Green Zone

416 – Pherzawl – Manipur – Green Zone

417 – Tengnoupal – Manipur – Green Zone

418 – Kamjong – Manipur – Green Zone

Meghalaya

419 – East Khasi Hills – Meghalaya – Orange Zone

420 – East Garo Hills – Meghalaya – Green Zone

421 – West Jaintia Hills – Meghalaya – Green Zone

422 – Ri Bhoi – Meghalaya – Green Zone

423 – South Garo Hills – Meghalaya – Green Zone

424 – West Garo Hills – Meghalaya – Green Zone

425 – West Khasi Hills – Meghalaya – Green Zone

426 – North Garo Hills – Meghalaya – Green Zone

427 – East Jaintia Hills – Meghalaya – Green Zone

428 – South West Khasi Hills – Meghalaya – Green Zone

429 – South West Garo Hills – Meghalaya – Green Zone

Mizoram

430 – Aizawl – Mizoram – Green Zone

431 – Champhai – Mizoram – Green Zone

432 – Kolasib – Mizoram – Green Zone

433 – Lawngtlai – Mizoram – Green Zone

434 – Lunglei – Mizoram – Green Zone

435 – Mamit – Mizoram – Green Zone

436 – Saiha – Mizoram – Green Zone

437 – Serchhip – Mizoram – Green Zone

438 – Hnahthial – Mizoram – Green Zone

439 – Saitual – Mizoram – Green Zone

440 – Khawzawl – Mizoram – Green Zone

Nagaland

441 – Dimapur – Nagaland – Green Zone

442 – Kohima – Nagaland – Green Zone

443 – Mokokchung – Nagaland – Green Zone

444 – Mon – Nagaland – Green Zone

445 – Phek – Nagaland – Green Zone

446 – Tuensang – Nagaland – Green Zone

447 – Wokha – Nagaland – Green Zone

448 – Zunheboto – Nagaland – Green Zone

449 – Peren – Nagaland – Green Zone

450 – Kiphire – Nagaland – Green Zone

451 – Longleng – Nagaland – Green Zone

Odisha

452 – Jajapur – Odisha – Red Zone

453 – Bhadrak – Odisha – Red Zone

454 – Baleshwar – Odisha – Red Zone

455 – Khordha – Odisha – Orange Zone

456 – Sundargarh – Odisha – Orange Zone

457 – Kendrapara – Odisha – Orange Zone

458 – Kora put – Odisha – Orange Zone

459 – Dhenkanal – Odisha – Orange Zone

460 – Kalahandi – Odisha – Orange Zone

461 – Cuttack – Odisha – Green Zone

462 – Puri – Odisha – Green Zone

463 – Anugul – Odis ha – Green Zone

464 – Balangir – Odisha – Green Zone

465 – Bargarh – Odisha – Green Zone

466 – Boudh – Odisha – Green Zone

467 – Deogarh – Odisha – Green Zone

468 – Gajapati – Odisha – Green Zone

469 – Ganjam – Odisha – Green Zone

470 – Jagatsinghapu r – Odisha – Green Zone

471 – Jharsuguda – Odisha – Green Zone

472 – Kandhamal – Odisha – Green Zone

473 – Kendujhar – Odisha – Green Zone

474 – Malkangiri – Odisha – Green Zone

475 – Mayurbhanj – Odisha – Green Zone

476 – Nabarangpur – Odisha – Green Zone

477 – Nayagarh – Odisha – Green Zone

478 – Nuapada – Odisha – Green Zone

479 – Rayagada – Odisha – Green Zone

480 – Sambalpur – Odisha – Green Zone

481 – Sonepur – Odisha – Green Zone

Puducherry

482 – Pondicherry – Puducherry – Orange Zone

483 – Karaikal – Puducherry – Green Zone

484 – Mahe – Puducherry – Green Zone

485 – Yanam – Puducherry – Green Zone

Punjab

486 – Jalandhar – Punjab – Red Zone

487 – Patiala – Punjab – Red Zone

488 – Ludhiana – Punjab – Red Zone

489 – SAS Nagar – Punjab – Orange Zone

490 – Pathankot – Punjab – Orange Zone

491 – Mansa – Punjab – Orange Zone

492 – Tarn Taran – Punjab – Orange Zone

493 – Amritsar – Punjab – Orange Zone

494 – Kapurthala – Punjab – Orange Zone

495 – Hoshiarpur – Punjab – Orange Zone

496 – Faridkot – Punjab – Orange Zone

497 – Sangrur – Punjab – Orange Zone

498 – Shahid Bhagat Singh Nagar (Nawanshahr) – Punjab – Orange Zone

499 – Firozepur – Punjab – Orange Zone

500 – Sri Muktsar Sahib – Punjab – Orange Zone

501 – Moga – Punjab – Orange Zone

502 – Gurdaspur – Punjab – Orange Zone

503 – Barna la – Punjab – Orange Zone

504 – Rupnagar (Ropar) – Punjab – Green Zone

505 – Fatehgarh Sahib – Punjab – Green Zone

506 – Bathinda – Punjab – Green Zone

507 – Fazilka – Punjab – Green Zone

Rajasthan

508 – Jaipur – Rajasthan – Red Zone

509 – Jodhpur – Rajasthan – Red Zone

510 – Kota – Rajasthan – Red Zone

511 – Ajmer – Rajasthan – Red Zone

512 – Bharatpur – Rajasthan – Red Zone

513 – Nagaur – Rajasthan – Red Zone

514 – Banswara – Rajasthan – Red Zone

515 – Jhalawar – Rajasthan – Red Zone

516 – Tonk – Rajasthan – Orange Zone

517 – Jaisalmer – Rajasthan – Orange Zone

518 – Dausa – Rajasthan – Orange Zone

519 – Jhunjhunu – Rajasthan – Orange Zone

520 – Hanumangarh – Rajasthan – Orange Zone

521 – Bhilwara – Rajasthan – Orange Zone

522 – Sawai Madhaopur – Rajasthan – Orange Zone

523 – Chittorgarh – Rajasthan – Orange Zone

524 – Dungarpur – Rajasthan – Orange Zone

525 – Udaipur – Rajasthan – Orange Zone

526 – Dholpur – Rajasthan – Orange Zone

527 – Sikar – Rajasthan – Orange Zone

528 – Alwar – Rajasthan – Orange Zone

529 – Bikaner – Rajasthan – Orange Zone

530 – Churu – Rajasthan – Orange Zone

531 – Pali – Rajasthan – Orange Zone

532 – Barmer – Rajasthan – Orange Zone

533 – Karauli – Rajasthan – Orange Zone

534 – Rajsamand – Rajasthan – Orange Zone

535 – Baran – Rajasthan – Green Zone

536 – Bundi – Rajasthan – Green Zone

537 – Ganganagar – Rajasthan – Green Zone

538 – Jalore – Rajasthan – Green Zone

539 – Sirohi – Rajasthan – Green Zone

540 – Pratapgarh – Rajasthan – Green Zone

Sikkim

541 – North District – Sikkim – Green Zone

542 – East District – Sikkim – Green Zone

543 – South District – Sikkim – Green Zone

544 – West District – Sikkim – Green Zone

Tamil Nadu

545 – Chennai – Tamil Nadu – Red Zone

546 – Madurai – Tamil Nadu – Red Zone

547 – Namakkal – Tamil Nadu – Red Zone

548 – Thanjavur – Tamil Nadu – Red Zone

549 – Chengalpattu – Tamil Nadu – Red Zone

550 – Thiruvallur – Tamil Nadu – Red Zone

551 – Tiruppur – Tamil Nadu – Red Zone

552 – Rani pet – Tamil Nadu – Red Zone

553 – Virudhunagar – Tamil Nadu – Red Zone

554 – Thiruvarur – Tamil Nadu – Red Zone

555 – Ve II ore – Tamil Nadu – Red Zone

556 – Kanchipuram – Tamil Nadu – Red Zone

557 – Theni – Tamil Nadu – Orange Zone

558 – Tenkasi – Tamil Nadu – Orange Zone

559 – Nagapattinam – Tamil Nadu – Orange Zone

560 – Dindigul – Tamil Nadu – Orange Zone

561 – Villupuram – Tamil Nadu – Orange Zone

562 – Coimbatore – Tamil Nadu – Orange Zone

563 – Cuddalore – Tamil Nadu – Orange Zone

564 – Salem – Tamil Nadu – Orange Zone

565 – Karur – Tamil Nadu – Orange Zone

566 – Tuticorin – Tamil Nadu – Orange Zone

567 – Tiruchirappalli – Tamil Nadu – Orange Zone

568 – Tirupathur – Tamil Nadu – Orange Zone

569 – Kanniyakumari – Tamil Nadu – Orange Zone

570 – Tiruvannamalai – Tamil Nadu – Orange Zone

571 – Ramanathapuram – Tamil Nadu – Orange Zone

572 – Tirunelveli – Tamil Nadu – Orange Zone

573 – The Nilgiris – Tamil Nadu – Orange Zone

574 – Sivaganga – Tamil Nadu – Orange Zone

575 – Perambalur – Tamil Nadu – Orange Zone

576 – Kallakurichi – Tamil Nadu – Orange Zone

577 – Ariyalur – Tamil Nadu – Orange Zone

578 – Erode – Tamil Nadu – Orange Zone

579 – Pudukkottai – Tamil Nadu – Orange Zone

580 – Dharmapuri – Tamil Nadu – Orange Zone

581 – Krishnagiri – Tamil Nadu – Green Zone

Telangana

582 – Hyderabad – Telangana – Red Zone

583 – Surya pet – Telangana – Red Zone

584 – Ranga Reddy – Telangana – Red Zone

585 – MedchalMalkajgiri – Telangana – Red Zone

586 – Vikarabad – Telangana – Red Zone

587 – Warangal Urban – Telangana – Red Zone

588 – Nizamabad – Telangana – Orange Zone

589 – JogulambaGadwal – Telangana – Orange Zone

590 – Nirmal – Telangana – Orange Zone

591 – Nalgonda – Telangana – Orange Zone

592 – Adilabad – Telangana – Orange Zone

593 – Sangareddy – Telangana – Orange Zone

594 – Kama reddy – Telangana – Orange Zone

595 – KumuramBheemAsifabad – Telangana – Orange Zone

596 – Karimnagar – Telangana – Orange Zone

597 – Khammam – Telangana – Orange Zone

598 – Mahabubnagar – Telangana – Orange Zone

599 – Jagitial – Telangana – Orange Zone

600 – RajannaSircilla – Telangana – Orange Zone

601 – JayashankarBhupalapa lly – Telangana – Orange Zone

602 – Medak – Telangana – Orange Zone

603 – Jangoan – Telangana – Orange Zone

604 – Narayanpet – Telangana – Orange Zone

605 – Manche rial – Telangana – Orange Zone

606 – Peddapalli – Telangana – Green Zone

607 – Nagarkurnool – Telangana – Green Zone

608 – Mulugu – Telangana – Green Zone

609 – BhadradriKothagudem – Telangana – Green Zone

610 – Mahabubabad – Telangana – Green Zone

611 – Siddipet – Telangana – Green Zone

612 – Warangal Rural – Telangana – Green Zone

613 – Wanaparthy – Telangana – Green Zone

614 – YadadriBhuvanagiri – Telangana – Green Zone

Tripura

615 – North Tripura – Tripura – Orange Zone

616 – Gomati – Tripura – Orange Zone

617 – Dhalai – Tripura – Green Zone

618 – South Tripura – Tripura – Green Zone

619 – West Tripura – Tripura – Green Zone

620 – Khowai – Tripura – Green Zone

621 – Sepahijala – Tripura – Green Zone

622 – Unakoti – Tripura – Green Zone

Uttar Pradesh

623 – Agra – Uttar Pradesh – Red Zone

624 – Lucknow – Uttar Pradesh – Red Zone

625 – Saharanpur – Uttar Pradesh – Red Zone

626 – Kanpur Nagar – Uttar Pradesh – Red Zone

627 – Moradabad – Uttar Pradesh – Red Zone

628 – Firozabad – Uttar Pradesh – Red Zone

629 – Gautam Buddha Nagar – Uttar Pradesh – Red Zone

630 – Bulandshahr – Uttar Pradesh – Red Zone

631 – Meerut – Uttar Pradesh – Red Zone

632 – Rae Bareli – Uttar Pradesh – Red Zone

633 – Varanasi – Uttar Pradesh – Red Zone

634 – Bijnor – Uttar Pradesh – Red Zone

635 – Amroha – Uttar Pradesh – Red Zone

636 – Sant Kabeer Nagar – Utta r Pradesh – Red Zone

637 – Aligarh – Uttar Pradesh – Red Zone

638 – Muzaffarnagar – Uttar Pradesh – Red Zone

639 – Rampur – Uttar Pradesh – Red Zone

640 – Mathura – Uttar Pradesh – Red Zone

641 – Bareilly – Uttar Pradesh – Red Zone

642 – Ghaziabad – Uttar Pradesh – Orange Zone

643 – Hapur – Uttar Pradesh – Orange Zone

644 – Baghpat – Uttar Pradesh – Orange Zone

645 – Basti – Uttar Pradesh – Orange Zone

646 – Budaun – Uttar Pradesh – Orange Zone

647 – Sambhal – Uttar Pradesh – Orange Zone

648 – Auraiya – Uttar Pradesh – Orange Zone

649 – Sham Ii – Uttar Pradesh – Orange Zone

650 – Sitapur – Uttar Pradesh – Orange Zone

651 – Bahraich – Uttar Pradesh – Orange Zone

652 – Kannauj – Uttar Pradesh – Orange Zone

653 – Azamgarh – Uttar Pradesh – Orange Zone

654 – Mainpuri – Uttar Pradesh – Orange Zone

655 – Shravasti – Uttar Pradesh – Orange Zone

656 – Banda – Uttar Pradesh – Orange Zone

657 – Jaunpur – Uttar Pradesh – Orange Zone

658 – Etah – Uttar Pradesh – Orange Zone

659 – Kasganj – Uttar Pradesh – Orange Zone

660 – Sultanpur – Uttar Pradesh – Orange Zone

661 – Prayagraj – Uttar Pradesh – Orange Zone

662 – Jalaun – Uttar Pradesh – Orange Zone

663 – Mirzapur – Uttar Pradesh – Orange Zone

664 – Etawah – Uttar Pradesh – Orange Zone

665 – Pratapgarh – Uttar Pradesh – Orange Zone

666 – Ghazipur – Uttar Pradesh – Orange Zone

667 – Gonda – Uttar Pradesh – Orange Zone

668 – Mau – Uttar Pradesh – Orange Zone

669 – Bhadohi – Uttar Pradesh – Orange Zone

670 – Unnao – Uttar Pradesh – Orange Zone

671 – Pilibhit – Uttar Pradesh – Orange Zone

672 – Balrampur – Uttar Pradesh – Orange Zone

673 – Ayodhya – Uttar Pradesh – Orange Zone

674 – Gorakhpur – Uttar Pradesh – Orange Zone

675 – Jhansi – Uttar Pradesh – Orange Zone

676 – Hardoi – Uttar Pradesh – Orange Zone

677 – Kaushambi – Uttar Pradesh – Orange Zone

678 – Barabanki – Uttar Pradesh – Green Zone

679 – Kheri – Uttar Pradesh – Green Zone

680 – Hathras – Uttar Pradesh – Green Zone

681 – Maharajganj – Uttar Pradesh – Green Zone

682 – Shahjahanpur – Uttar Pradesh – Green Zone

683 – Ambedkar Nagar – Uttar Pradesh – Green Zone

684 – BaIlia – Uttar Pradesh – Green Zone

685 – Chandauli – Uttar Pradesh – Green Zone

686 – Chitrakoot – Uttar Pradesh – Green Zone

687 – Deoria – Uttar Pradesh – Green Zone

688 – Farrukhabad – Uttar Pradesh – Green Zone

689 – Fatehpur – Uttar Pradesh – Green Zone

690 – Hamirpur – Uttar Pradesh – Green Zone

691 – Kanpur Dehat – Uttar Pradesh – Green Zone

692 – Kushi Nagar – Uttar Pradesh – Green Zone

693 – Lalitpur – Uttar Pradesh – Green Zone

694 – Mahoba – Uttar Pradesh – Green Zone

695 – Siddharth Nagar – Uttar Pradesh – Green Zone

696 – Sonbhadra – Uttar Pradesh – Green Zone

697 – Amethi – Uttar Pradesh – Green Zone

Uttarakhand

698 – Haridwar – Uttarakhand – Red Zone

699 – Dehradun – Uttarakhand – Orange Zone

700 – Nainital – Uttarakhand – Orange Zone

701 – Udam Singh Nagar – Uttarakhand – Green Zone

702 – Almora – Uttarakhand – Green Zone

703 – Pauri Garhwal – Uttarakhand – Green Zone

704 – Bageshwar – Uttarakhand – Green Zone

705 – Chamoli – Uttarakhand – Green Zone

706 – Champawat – Uttarakhand – Green Zone

707 – Pithoraga rh – Uttarakhand – Green Zone

708 – RudraPrayag – Uttarakhand – Green Zone

709 – Tehri Garhwal – Uttarakhand – Green Zone

710 – Uttar Kashi – Uttarakhand – Green Zone

West Bengal

711 – Kolkata – West Bengal – Red Zone

712 – Howrah – West Bengal – Red Zone

713 – 24 Paraganas North – West Bengal – Red Zone

714 – 24 Paraganas South – West Bengal – Red Zone

715 – Medinipur West – West Bengal – Red Zone

716 – Medinipur East – West Bengal – Red Zone

717 – Darjeeling – West Bengal – Red Zone

718 – Jalpaiguri – West Bengal – Red Zone

719 – Kalimpong – West Bengal – Red Zone

720 – Maldah – West Bengal – Red Zone

721 – Hooghly – West Bengal – Orange Zone

722 – Paschim Bardhaman – West Bengal – Orange Zone

723 – Nadia – West Bengal – Orange Zone

724 – Purba Bardhaman – West Bengal – Orange Zone

725 – Murshidabad – West Bengal – Orange Zone

726 – Dinajpur Uttar – West Bengal – Green Zone

727 – Bankura – West Bengal – Green Zone

728 – Birbhum – West Bengal – Green Zone

729 – Coochbehar – West Bengal – Green Zone

730 – Dinajpur Dakshin – West Bengal – Green Zone

731 – Purulia – West Bengal – Green Zone

732 – Alipurduar – West Bengal – Green Zone

733 – Jhargram – West Bengal – Green Zone

