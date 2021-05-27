Photos: Congress pays tribute to Jawaharlal Nehru on his death anniversary

New Delhi: Congress leader Rahul Gandhi paying floral tribute to India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru on his death anniversary, at his memorial Shanti Van in New Delhi, Thursday, May 27, 2021. New Delhi: Congress leaders pay tribute to India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru on his death anniversary, at his memorial Shanti Van in New Delhi, Thursday, May 27, 2021. (PT I Photo\/Manvender Vashist) New Delhi: Congress leader Rahul Gandhi with other party leaders, arrive to pay tribute to India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru on his death anniversary, at his memorial Shanti Van in New Delhi, Thursday, May 27, 2021. (PT I Photo\/Manvender Vashist) New Delhi: Congress leader Rahul Gandhi pays tribute to India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru on his death anniversary, at his memorial Shanti Van in New Delhi, Thursday, May 27, 2021. (PT I Photo\/Manvender Vashist) New Delhi: Congress leader Rahul Gandhi with other party leaders, arrive to pay tribute to India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru on his death anniversary, at his memorial Shanti Van in New Delhi, Thursday, May 27, 2021. (PT I Photo\/Manvender Vashist)