PM greets people on Hanuman Jayanti

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi on Wednesday greeted people on Hanuman Jayanti, saying the life of “pawanputra” is a symbol of devotion and strength which inspires us to face every crisis and overcome it.

“Heartfelt greetings on the auspicious occasion of Hanuman Jayanti,” he tweeted.

हनुमान जयंती के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भक्ति, शक्ति, समर्पण और अनुशासन के प्रतीक पवनपुत्र का जीवन हमें हर संकट का सामना करने और उससे पार पाने की प्रेरणा देता है। — Narendra Modi (@narendramodi) April 8, 2020

The life of “Pawanputra” is a symbol of devotion, strength, dedication and discipline, inspires us to face every crisis and overcome it, he said.

Source: PTI

Get the latest updates in Hyderabad City News, Technology, Entertainment, Sports, Politics and Top Stories on WhatsApp & Telegram by subscribing to our channels. You can also download our app for Android and iOS.