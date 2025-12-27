21 new OTT movies and shows to watch this weekend

Hyderabad: The last week of December is turning into a busy one for OTT viewers, with fresh releases landing almost every day. From Stranger Things 5 Volume 2 to new films, documentaries, reality shows, and regional titles, platforms like Netflix, ZEE5, Prime Video, JioHotstar, and Sun NXT are adding plenty of new options.
Here is the complete list of what’s streaming, along with the platforms.
NETFLIX
- Andhra King Taluka : Film (Telugu)
- Revolver Rita : Film (Telugu)
- Baahubali The Epic : Film (Telugu)
- Stranger Things S5 V2 : Series (English)
- Eden : Film (English)
- Goodbye June : Film (English)
- Cover Up : Film (English)
- Bunty Aur Babli : Film (Hindi)
PRIME VIDEO
- Together : Film (English)
- Athi Bheekara Kaamukan : Film (Mal)
- Love U Muddu : Film (Kannada)
- Dogulu : Film (Turkish)
- Red Rooms : Film (English)
- Universal Language : Film (English)
JIO HOTSTAR
- Nobody 2 : Film (English)
- Flow : Film (English)
- Sister Midnight : Film (Hindi, Telugu)
ZEE 5
- Middle Class : Film (Tamil)
- Ek Deewane Ki Deewaniyat : Film (Hindi)
- Ronkini Bhavan S1 : Series (Begali)
AHA
- 11:11 : Film (Telugu)