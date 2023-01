Damascus: Eleven people were killed on Sunday when a residential building collapsed in the Aleppo province in Syria, state news agency SANA reported.

The five-storey building housing about 30 people collapsed due to a water leakage affecting its basis.

Rescuers are still working on finding survivors, Xinhua News Agency reported quoting SANA.

عدسة #المرصد_السوري لحقوق الإنسان ترصد عملية إزالة الركام ومحاولة إنقاذ العالقين جراء سقوط مبنى سكني مؤلف من 5 طوابق في حي الشيخ مقصود بمدينة حلبhttps://t.co/uESiJEallq pic.twitter.com/A1jnqXbQKa — المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) January 22, 2023

