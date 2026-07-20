FIFA: History of World Cup finals

New York: Substitute Ferran Torres scored in extra time as Spain beat Argentina 1-0 to win the 2026 World Cup final on Monday, July 20.
Following is the scoreline of each World Cup final, reports Xinhua:
1930 Uruguay 4-2 Argentina
1934 Italy 2-1 Czechoslovakia
1938 Italy 4-2 Hungary
1950 Uruguay 2-1 Brazil
1954 West Germany 3-2 Hungary
1958 Brazil 5-2 Sweden
1962 Brazil 3-1 Czechoslovakia
1966 England 4-2 West Germany
1970 Brazil 4-1 Italy
1974 West Germany 2-1 Netherlands
1978 Argentina 3-1 Netherlands
1982 Italy 3-1 West Germany
1986 Argentina 3-2 West Germany
1990 West Germany 1-0 Argentina
1994 Brazil 0-0 Italy; 3-2 penalty shootout
1998 France 3-0 Brazil
2002 Brazil 2-0 Germany
2006 Italy 0-0 France; 5-3 penalty shootout
2010 Spain 1-0 Netherlands
2014 Germany 1-0 Argentina
2018 France 4-2 Croatia
2022 Argentina 3-3 France; 4-2 penalty shootout
2026 Spain 1-0 Argentina