FIFA: History of World Cup finals

Spain beat Argentina 1-0 to win the 2026 World Cup final on Monday.

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Argentina, Spain fans torn ahead of FIFA World Cup final
Argentina, Spain fans torn ahead of FIFA World Cup final

New York: Substitute Ferran Torres scored in extra time as Spain beat Argentina 1-0 to win the 2026 World Cup final on Monday, July 20.

Following is the scoreline of each World Cup final, reports Xinhua:

1930 Uruguay 4-2 Argentina

Subhan Bakery

1934 Italy 2-1 Czechoslovakia

1938 Italy 4-2 Hungary

1950 Uruguay 2-1 Brazil

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1954 West Germany 3-2 Hungary

1958 Brazil 5-2 Sweden

1962 Brazil 3-1 Czechoslovakia

Lord's Engineering College

1966 England 4-2 West Germany

1970 Brazil 4-1 Italy

1974 West Germany 2-1 Netherlands

1978 Argentina 3-1 Netherlands

1982 Italy 3-1 West Germany

1986 Argentina 3-2 West Germany

1990 West Germany 1-0 Argentina

1994 Brazil 0-0 Italy; 3-2 penalty shootout

1998 France 3-0 Brazil

2002 Brazil 2-0 Germany

2006 Italy 0-0 France; 5-3 penalty shootout

2010 Spain 1-0 Netherlands

2014 Germany 1-0 Argentina

2018 France 4-2 Croatia

2022 Argentina 3-3 France; 4-2 penalty shootout

2026 Spain 1-0 Argentina

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