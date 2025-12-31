Greater Hyderabad: Check what areas come under which Commissionerate

Hyderabad: The Telangana government has reorganised the city’s three police Commissionerates – Hyderabad, Cyberabad, Rachakonda – into four new ones.
The new development came after the Telangana government merged 27 municipal urban bodies into the Greater Hyderabad Municipal Corporation (GHMC) area. Under this arrangement, Greater Hyderabad has expanded to include high-security and vital infrastructure like the Rajiv Gandhi International Airport (RGIA), Chandanagar, Charminar, etc.
What are the four new police Commissionerates in Hyderabad?
From now on, the city will have Hyderabad, Cyberabad, Future City and Malkajgiri Commissionerates.
The old Rachakonda Commissionerate has been reorganised into the Malkajgiri Commissionerate.
Future City is a newly formed Commissionerate taking over areas primarily under Cyberabad and Rachakonda.
New Police Commissioners
- Sudheer Babu – Future City Police Commissioner.
- Avinash Mohanty – Malkajgiri Police Commissioner.
- M Ramesh – Cyberabad Police Commissioner.
- VC Sajjanar – Hyderabad City Police Commissioner
Total number of police stations under each new Commissionerate
Hyderabad City: 73
Cyberabad: 20
Malkajgiri: 30
Future City: 21
Here are the prominent police stations whose Commissionerate have changed
|Police Station
|Previous Commissionerate
|New Commissionerate
|Begumpet
|Hyderabad City
|Malkajgiri
|LB Nagar
|Rachakonda
|Malkajgiri
|Pocharam IT Corridor
|Rachakonda
|Malkajgiri
|Uppal
|Rachakonda
|Malkajgiri
|Nagole
|Rachakonda
|Malkajgiri
|Rajendranagar
|Cyberabad
|Hyderabad City
|Attapur
|Cyberabad
|Hyderabad City
|RGIA (Airport)
|Cyberabad
|Hyderabad City
|Shamshabad
|Cyberabad
|Future City
|Chevella
|Cyberabad
|Future City
Here are the prominent police stations whose Commissionerate have not changed after the reorganisation. They remain the same.
|Police Station
|Commissionerate
|Miyapur
|Cyberabad
|KPHB
|Cyberabad
|Kukatpally
|Cyberabad
|Balanagar
|Cyberabad
|Madhapur
|Cyberabad
|Raidurgam
|Cyberabad
|Charminar
|Hyderabad City
|Malakpet
|Hyderabad City
|Banjara Hills
|Hyderabad City
|Jubilee Hills
|Hyderabad City
|Abids
|Hyderabad City
|Goshamahal
|Hyderabad City
|Sultan Bazar
|Hyderabad City
|Tolichowki
|Hyderabad City
|Panjagutta
|Hyderabad City
|Chandrayangutta
|Hyderabad City
|Falaknuma
|Hyderabad City
|Osmania University
|Hyderabad City
|Mehdipatnam
|Hyderabad City
|Masab Tank
|Hyderabad City
|Golconda
|Hyderabad City
|Langar House
|Hyderabad City
|Film Nagar
|Hyderabad City
|Nampally
|Hyderabad City
|Khairatabad
|Hyderabad City
FAQs
Which Commissionerate does Financial District come under?
Cyberabad.
Which Commissionerate does Gachibowli come under?
Cyberabad
Which Commissionerate does Rajendranagar come under?
Cyberabad
Which Commissionerate does Osmania University come under?
Hyderabad City
Which Commissionerate Madhapur police station come under?
Cyberabad
Which Commissionerate does Rajiv Gandhi International Airport (RGIA) come under?
Hyderabad City
Which Commissionerate does Shamshabad come under?
Future City
Which Commissionerate does Kondapur come under?
Cyberabad
What area comes under Future City Commissionerate?
Shamshabad, Maheshwaram, Ibrahimpatnam, Chevalla, Moinabad