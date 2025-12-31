Greater Hyderabad: Check what areas come under which Commissionerate

The Old Rachakonda commissionerate has been reorganised into Malkajgiri Commissionerate.

Photo of Veena Nair Veena Nair|   Published: 31st December 2025 7:36 pm IST|   Updated: 31st December 2025 7:37 pm IST
A view of Hyderabad city.
A view of Hyderabad city.

Hyderabad: The Telangana government has reorganised the city’s three police Commissionerates – Hyderabad, Cyberabad, Rachakonda – into four new ones.

Advertisement

The new development came after the Telangana government merged 27 municipal urban bodies into the Greater Hyderabad Municipal Corporation (GHMC) area. Under this arrangement, Greater Hyderabad has expanded to include high-security and vital infrastructure like the Rajiv Gandhi International Airport (RGIA), Chandanagar, Charminar, etc.

What are the four new police Commissionerates in Hyderabad?

From now on, the city will have Hyderabad, Cyberabad, Future City and Malkajgiri Commissionerates.

Add as a preferred source on Google
“Mubarak

The old Rachakonda Commissionerate has been reorganised into the Malkajgiri Commissionerate.

Future City is a newly formed Commissionerate taking over areas primarily under Cyberabad and Rachakonda.

New Police Commissioners

  • Sudheer Babu – Future City Police Commissioner.
  • Avinash Mohanty – Malkajgiri Police Commissioner.
  • M Ramesh – Cyberabad Police Commissioner.
  • VC Sajjanar – Hyderabad City Police Commissioner

Total number of police stations under each new Commissionerate

Hyderabad City: 73
Cyberabad: 20
Malkajgiri: 30
Future City: 21

Memory Khan Seminar

Here are the prominent police stations whose Commissionerate have changed

Police StationPrevious CommissionerateNew Commissionerate
BegumpetHyderabad CityMalkajgiri
LB NagarRachakondaMalkajgiri
Pocharam IT CorridorRachakondaMalkajgiri
UppalRachakondaMalkajgiri
NagoleRachakondaMalkajgiri
RajendranagarCyberabadHyderabad City
AttapurCyberabad Hyderabad City
RGIA (Airport)CyberabadHyderabad City
ShamshabadCyberabadFuture City
ChevellaCyberabadFuture City

Here are the prominent police stations whose Commissionerate have not changed after the reorganisation. They remain the same.

Police StationCommissionerate
MiyapurCyberabad
KPHBCyberabad
KukatpallyCyberabad
BalanagarCyberabad
MadhapurCyberabad
RaidurgamCyberabad
CharminarHyderabad City
MalakpetHyderabad City
Banjara HillsHyderabad City
Jubilee HillsHyderabad City
AbidsHyderabad City
GoshamahalHyderabad City
Sultan BazarHyderabad City
TolichowkiHyderabad City
PanjaguttaHyderabad City
ChandrayanguttaHyderabad City
FalaknumaHyderabad City
Osmania UniversityHyderabad City
MehdipatnamHyderabad City
Masab TankHyderabad City
GolcondaHyderabad City
Langar HouseHyderabad City
Film NagarHyderabad City
NampallyHyderabad City
KhairatabadHyderabad City

FAQs

  1. Which Commissionerate does Financial District come under?

    Cyberabad.

  2. Which Commissionerate does Gachibowli come under?

    Cyberabad

  3. Which Commissionerate does Rajendranagar come under?

    Cyberabad

  4. Which Commissionerate does Osmania University come under?

    Hyderabad City

  5. Which Commissionerate Madhapur police station come under?

    Cyberabad

  6. Which Commissionerate does Rajiv Gandhi International Airport (RGIA) come under?

    Hyderabad City

  7. Which Commissionerate does Shamshabad come under?

    Future City

  8. Which Commissionerate does Kondapur come under?

    Cyberabad

  9. What area comes under Future City Commissionerate?

    Shamshabad, Maheshwaram, Ibrahimpatnam, Chevalla, Moinabad

Tags
Photo of Veena Nair Veena Nair|   Published: 31st December 2025 7:36 pm IST|   Updated: 31st December 2025 7:37 pm IST

Stay updated with our WhatsApp & Telegram by subscribing to our channels. For all the latest Hyderabad updates, download our app Android and iOS.

Photo of Veena Nair

Veena Nair

Veena Nair is the Online Editor at Siasat.com, where she primarily reports on religious and community-based hate crimes across India. She holds a degree from Sathyabama University, Chennai, and began… More »
Back to top button