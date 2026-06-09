Heavy rain to lash Hyderabad over next 2 hrs, commuters warned

Heavy rains are already being reported from east Hyderabad, in areas such as Uppal, Nagole, LB Nagar, Vanasthalipuram, and Malkajgiri.

Photo of News Desk News Desk Follow on Twitter |   Published: 9th June 2026 5:10 pm IST|   Updated: 9th June 2026 5:43 pm IST
Flooded street with parked motorcycles and cars during heavy rain in an urban area.
Rain in Hyderabad

Hyderabad: Heavy rains are expected to lash Hyderabad over the next two hours, with certain areas expected to receive 40-50 mm, according to local weather enthusiast T Balaji.

Heavy rains are already being reported from east Hyderabad, in areas such as Uppal, Nagole, LB Nagar, Vanasthalipuram, and Malkajgiri and will cover Malakpet, Amberpet, Ramanthapur, Saroornagar, Saidabad, Osmania University, Musheerabad, and Himayatnagar shortly.

Commuters have been asked to plan their travel accordingly and stay away from waterlogged areas.

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Photo of News Desk News Desk Follow on Twitter |   Published: 9th June 2026 5:10 pm IST|   Updated: 9th June 2026 5:43 pm IST

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News Desk

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