Heavy rain to lash Hyderabad over next 2 hrs, commuters warned

Hyderabad: Heavy rains are expected to lash Hyderabad over the next two hours, with certain areas expected to receive 40-50 mm, according to local weather enthusiast T Balaji.
Heavy rains are already being reported from east Hyderabad, in areas such as Uppal, Nagole, LB Nagar, Vanasthalipuram, and Malkajgiri and will cover Malakpet, Amberpet, Ramanthapur, Saroornagar, Saidabad, Osmania University, Musheerabad, and Himayatnagar shortly.
Commuters have been asked to plan their travel accordingly and stay away from waterlogged areas.