IMD Hyderabad forecasts five days of heavy monsoon rains

The weather department has issued yellow alert for various districts of Telangana.

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Motorcycles and cars navigating flooded streets during heavy monsoon rains in Hyderabad.
IMD Hyderabad forecasts five days of heavy monsoon rains

Hyderabad: India Meteorological Department (IMD) Hyderabad has forecast five days of heavy monsoon rains from Saturday, September 19.

On Thursday and Friday too, Telangana is likely to witness thunderstorms, lightning, squalls, etc.

Yellow alert issued

In view of the expected heavy monsoon rains for five days, IMD Hyderabad has issued a yellow alert for Adilabad, Bhadradri Kothagudem, Hanumakonda, Hyderabad, Jagitial, Jangaon, Jayashankar Bhupalapally, Kamareddy, Karimnagar, Khammam, Komuram Bheem Asifabad, Mahabubabad, Mahabubnagar, Mancherial, Medak, Medchal-Malkajgiri, Mulugu, Nalgonda, Nirmal, Nizamabad, Peddapalli, Rajanna Sircilla, Ranga Reddy, Sangareddy, Siddipet, Suryapet, Vikarabad, Warangal, and Yadadri Bhuvanagiri.

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So far in the current southwest monsoon, Telangana has received 536.5 mm of rain against a normal of 664.5 mm this monsoon, a deviation of -19 per cent.

Hanumakonda has had it worst, recording just 422.5 mm against a normal of 729.8 mm, a steep -42 per cent deviation. Several other districts aren’t far behind, with Warangal, Bhadradri Kothagudem, Jangaon, Yadadri Bhuvanagiri, Medchal-Malkajgiri, Jogulamba Gadwal and Khammam all logging deficits exceeding -30 per cent.

Hyderabad itself has recorded 432 mm against its normal of 550.8 mm.

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IMD forecasts monsoon rains in Hyderabad

The weather department has also forecast rains in the city. It has predicted thundershowers with gusty winds until Sunday, September 20.

Meanwhile, weather enthusiast T Balaji, known for his accurate forecasts, wrote on his X handle, “Intense thunderstorms warning for Telangana – September 17–18.”

For the city, he added, “A spell of moderate-heavy rains and thunderstorms expected during overnight hours.”

In view of the expected monsoon rains as forecast by IMD Hyderabad, the residents of the state need to plan their travel accordingly.

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Sameer Khan

Sameer Khan, a native of Hyderabad, holds an M.Tech degree. He has been associated with Siasat since 2011, covering stories on Hyderabad, Business, Sports and Technology. Beyond journalism, he is… More »
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