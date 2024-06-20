In pics: PM Modi inaugurates Nalanda University new campus

**EDS: RPT ADDS DETAILS AND CORRECTS HEADLINE; (IMAGE VIA @DrSJaishankar ON WEDNESDAY, JUNE 19, 2024)** Nalanda: External Affairs Minister S. Jaishankar speaks during the inauguration of the new campus of Nalanda University by Prime Minister Narendra Modi, in Nalanda district, Bihar. (PTI Photo) Nalanda: Prime Minister Narendra Modi plants a sapling during the inauguration of Nalanda University, in Nalanda district, Bihar, Wednesday, June 19, 2024. Bihar CM Nitish Kumar and Deputy CM Samrat Choudhary are also seen. (PTI Photo) Nalanda: Prime Minister Narendra Modi, Bihar Governor Rajendra Arlekar, Chief Minister Nitish Kumar, Deputy CM Vijay Sinha during the inauguration of Nalanda University, in Nalanda district, Bihar, Wednesday, June 19, 2024. (PTI Photo) Nalanda: Prime Minister Narendra Modi during his visit to the ruins of Nalanda Mahavihara, in Nalanda district, Bihar. (PTI Photo) Nalanda: Prime Minister Narendra Modi during his visit to the ruins of Nalanda Mahavihara, in Nalanda district, Bihar. (PTI Photo) Nalanda: The new campus of Nalanda University ahead of its inauguration by Prime Minister Narendra Modi. (PTI Photo)