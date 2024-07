Kolkata: Stating that Muharram teaches not to compromise with injustice, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee on Wednesday urged the people to follow the path of peace and prosperity.

পবিত্র মহরম অন্যায়ের সঙ্গে আপোশ না করার শিক্ষা দেয়।

আসুন, আমরা সকলে মিলে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাই। — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) July 17, 2024

“Holy Muharram teaches not to compromise with injustice. Let us all move forward on the path of peace and prosperity,” Banerjee posted on X.