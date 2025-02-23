Ramzan 2025: Taraweeh, Tahajjud schedule for Grand Mosque, Prophet’s Mosque

As Ramzan 1446 AH–2025 approaches, the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) has announced the schedule for the Taraweeh and Tahajjud prayers, along with the names of the Imams leading them at the Grand Mosque in Makkah and the Prophet’s Mosque in Madinah.
The much-anticipated schedule was recently released by the Presidency of Religious Affairs of the Grand Mosque and the Prophet’s Mosque.
Taraweeh schedule for Grand Mosque
|Night
|First rakats
|Second rakats
|Last rakats and Witr
|1
|Sheikh Abdullah Juhany
|Sheikh Waleed Al Shamsan
|Sheikh Abdur Rahman As Sudais
|2
|Sheikh Yasir Dawsary
|—
|Sheikh Maher Al Muaiqly
|3
|Sheikh Badr al Turki
|—
|Sheikh Bandar Baleelah
|4
|Sheikh Abdullah Juhany
|Sheikh Waleed Al Shamsan
|Sheikh Abdur Rahman As Sudais
|5
|Sheikh Maher Al Muaiqly
|—
|Sheikh Sudais
|6
|Sheikh Bandar Baleelah
|—
|Sheikh Badr al Turki
|7
|Sheikh Abdullah Juhany
|Sheikh Waleed Al Shamsan Sheikh Abdur Rahman
|Sheikh Abdur Rahman As Sudais
|8
|Sheikh Yasir Dawsary
|—
|Sheikh Maher Al Muaiqly
|9
|Sheikh Badr al Turki
|—
|Sheikh Bandar Baleelah
|10
|Sheikh Abdullah Juhany
|Sheikh Waleed Al Shamsan Sheikh Abdur Rahman
|Sheikh Abdur Rahman As Sudais
|11
|Sheikh Maher Al Muaiqly
|—
|Sheikh Yasir Dawsary
|12
|Sheikh Bandar Baleelah
|—
|Sheikh Badr al Turki
|13
|Sheikh Abdullah Juhany
|Sheikh Waleed Al Shamsan
|Sheikh Abdur Rahman As Sudais
|14
|Sheikh Yasir Dawsary
|—
|Sheikh Maher Al Muaiqly
|15
|Sheikh Badr al Turki
|—
|Sheikh Bandar Baleelah
|16
|Sheikh Abdullah Juhany
|Sheikh Waleed Al Shamsan
|Sheikh Abdur Rahman As Sudais
|17
|Sheikh Maher Al Muaiqly
|—
|Sheikh Yasir Dawsary
|18
|Sheikh Bandar Baleelah
|—
|Sheikh Badr al Turki
|19
|Sheikh Abdullah Juhany
|Sheikh Waleed Al Shamsan
|Sheikh Abdur Rahman As Sudais
|20
|Sheikh Yasir Dawsary
|—
|Sheikh Maher Al Muaiqly
|21
|Sheikh Abdullah Juhany
|—
|Sheikh Bandar Baleelah
|22
|Sheikh Abdullah Juhany
|—
|Sheikh Waleed Al Shamsan
|23
|Sheikh Badr al Turki
|—
|Sheikh Yasir Dawsary
|24
|Sheikh Badr al Turki
|—
|Sheikh Waleed Al Shamsan
|25
|Sheikh Abdullah Juhany
|—
|Sheikh Bandar Baleelah
|26
|Sheikh Waleed Al Shamsan
|—
|Sheikh Yasir Dawsary
|27
|Sheikh Badr al Turki
|—
|Sheikh Maher Al Muaiqly
|28
|Sheikh Badr al Turki
|—
|Sheikh Yasir Dawsary
|29
|Sheikh Abdullah Juhany
|Sheikh Bandar Baleelah
|Sheikh Abdur Rahman As Sudais
|30
|Sheikh Abdullah Juhany
|—
|Sheikh Waleed Al Shamsan
Tahajjud schedule for Grand Mosque
Last 10 days of Ramzan.
|Night
|First 4 rakats
|Second 4 rakats
|Last rakats and Witr
|21
|Sheikh Badr al Turki
|Sheikh Yasir Dawsary
|Sheikh Abdur Rahman As Sudais
|22
|Sheikh Maher Al Muaiqly
|Sheikh Bandar Baleelah
|Sheikh Bandar Baleelah
|23
|Sheikh Abdullah Juhany
|Sheikh Waleed Al Shamsan
|Sheikh Abdur Rahman As Sudais
|24
|Sheikh Bandar Baleelah
|Sheikh Maher Al Muaiqly
|Sheikh Maher Al Muaiqly
|25
|Sheikh Badr al Turki
|Sheikh Yasir Dawsary
|Sheikh Abdur Rahman As Sudais
|26
|Sheikh Maher Al Muaiqly
|Sheikh Bandar Baleelah
|Sheikh Bandar Baleelah
|27
|Sheikh Abdullah Juhany
|Sheikh Waleed Al Shamsan
|Sheikh Abdur Rahman As Sudais
|28
|Sheikh Bandar Baleelah
|Sheikh Maher Al Muaiqly
|Sheikh Maher Al Muaiqly
|29
|Sheikh Badr al Turki
|Sheikh Yasir Dawsary
|Sheikh Yasir Dawsary
|30
|Sheikh Maher Al Muaiqly
|Sheikh Bandar Baleelah
|Sheikh Bandar Baleelah
Taraweeh schedule for Prophet’s Mosque
|Night
|First rakats
|Last rakats and witr
|1
|Sheikh Ahmed Hudhaify
|Sheikh Saleh Budair
|2
|Sheikh Khalid Muhanna
|Sheikh Abdullah Qarafi
|3
|Sheikh Abdullah Buayjaan
|Sheikh Muhammad Barhaji
|4
|Sheikh Ahmed Taleb
|Sheikh Muhsin al Qasim
|5
|Sheikh Ahmed Hudhaify
|Sheikh Saleh Budair
|6
|Sheikh Khalid Muhanna
|Sheikh Abdullah Qarafi
|7
|Sheikh Abdullah Buayjaan
|Sheikh Muhammad Barhaji
|8
|Sheikh Ahmed Taleb
|Sheikh Muhsin al Qasim
|9
|Sheikh Ahmed Hudhaify
|Sheikh Saleh Budair
|10
|Sheikh Khalid Muhanna
|Sheikh Abdullah Qarafi
|11
|Sheikh Abdullah Buayjaan
|Sheikh Muhammad Barhaji
|12
|Sheikh Ahmed Taleb
|Sheikh Muhsin al Qasim
|13
|Sheikh Ahmed Hudhaify
|Sheikh Saleh Budair
|14
|Sheikh Khalid Muhanna
|Sheikh Abdullah Qarafi
|15
|Sheikh Abdullah Buayjaan
|Sheikh Muhammad Barhaji
|16
|Sheikh Ahmed Taleb
|Sheikh Muhsin al Qasim
|17
|Sheikh Ahmed Hudhaify
|Sheikh Saleh Budair
|18
|Sheikh Khalid Muhanna
|Sheikh Abdullah Qarafi
|19
|Sheikh Abdullah Buayjaan
|Sheikh Muhammad Barhaji
|20
|Sheikh Ahmed Taleb
|Sheikh Muhsin al Qasim
|21
|Sheikh Muhammad Barhaji
|Sheikh Abdullah Qarafi
|22
|Sheikh Khalid Muhanna
|Sheikh Muhsin al Qasim
|23
|Sheikh Muhammad Barhaji
|Sheikh Abdullah Qarafi
|24
|Sheikh Khalid Muhanna
|Sheikh Muhsin al Qasim
|25
|Sheikh Muhammad Barhaji
|Sheikh Abdullah Qarafi
|26
|Sheikh Khalid Muhanna
|Sheikh Muhsin al Qasim
|27
|Sheikh Muhammad Barhaji
|Sheikh Abdullah Qarafi
|28
|Sheikh Khalid Muhanna
|Sheikh Muhsin al Qasim
|29
|Sheikh Muhammad Barhaji
|Sheikh Saleh Budair
|30
|Sheikh Khalid Muhanna
|Sheikh Muhsin al Qasim
Tahajjud schedule for Prophet’s Mosque
Last 10 days of Ramzan.
|Night
|First rakats
|Last rakats and Witr
|21
|Sheikh Hameed
|Sheikh Saleh Budair
|22
|Sheikh Abdullah Buayjaan
|Sheikh Ahmed Hudhaify
|23
|Sheikh Hameed
|Sheikh Saleh Budair
|24
|Sheikh Abdullah Buayjaan
|Sheikh Ahmed Hudhaify
|25
|Sheikh Hameed
|Sheikh Saleh Budair
|26
|Sheikh Abdullah Buayjaan
|Sheikh Ahmed Hudhaify
|27
|Sheikh Hameed
|Sheikh Saleh Budair
|28
|Sheikh Abdullah Buayjaan
|Sheikh Ahmed Hudhaify
|29
|Sheikh Hameed
|Sheikh Abdullah Qarafi
|30
|Sheikh Abdullah Buayjaan
|Sheikh Ahmed Hudhaify
This year, Ramzan is expected to begin on March 1 in most Islamic countries. However, the exact date will be officially confirmed closer to the time, based on the moon-sighting tradition.