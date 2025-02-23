Ramzan 2025: Taraweeh, Tahajjud schedule for Grand Mosque, Prophet’s Mosque

This year, Ramzan is expected to begin on March 1 in most Islamic countries.

Photo of Sakina Fatima Sakina Fatima Follow on Twitter |   Published: 23rd February 2025 6:07 pm IST
Ramzan 2025: Taraweeh, Tahajjud schedule for Grand Mosque, Prophet's Mosque
Photo: SPA

As Ramzan 1446 AH–2025 approaches, the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) has announced the schedule for the Taraweeh and Tahajjud prayers, along with the names of the Imams leading them at the Grand Mosque in Makkah and the Prophet’s Mosque in Madinah.

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The much-anticipated schedule was recently released by the Presidency of Religious Affairs of the Grand Mosque and the Prophet’s Mosque.

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Ramzan likely to begin on March 1 in most Islamic countries

Taraweeh schedule for Grand Mosque

NightFirst rakatsSecond rakatsLast rakats and Witr
1Sheikh Abdullah JuhanySheikh Waleed Al ShamsanSheikh Abdur Rahman As Sudais
2Sheikh Yasir DawsarySheikh Maher Al Muaiqly
3Sheikh Badr al TurkiSheikh Bandar Baleelah
4Sheikh Abdullah JuhanySheikh Waleed Al ShamsanSheikh Abdur Rahman As Sudais
5Sheikh Maher Al MuaiqlySheikh Sudais
6Sheikh Bandar BaleelahSheikh Badr al Turki
7Sheikh Abdullah JuhanySheikh Waleed Al Shamsan Sheikh Abdur Rahman Sheikh Abdur Rahman As Sudais
8Sheikh Yasir DawsarySheikh Maher Al Muaiqly
9Sheikh Badr al TurkiSheikh Bandar Baleelah
10Sheikh Abdullah JuhanySheikh Waleed Al Shamsan Sheikh Abdur Rahman Sheikh Abdur Rahman As Sudais
11Sheikh Maher Al MuaiqlySheikh Yasir Dawsary
12Sheikh Bandar BaleelahSheikh Badr al Turki
13Sheikh Abdullah JuhanySheikh Waleed Al ShamsanSheikh Abdur Rahman As Sudais
14Sheikh Yasir DawsarySheikh Maher Al Muaiqly
15Sheikh Badr al TurkiSheikh Bandar Baleelah
16Sheikh Abdullah JuhanySheikh Waleed Al ShamsanSheikh Abdur Rahman As Sudais
17Sheikh Maher Al MuaiqlySheikh Yasir Dawsary
18Sheikh Bandar BaleelahSheikh Badr al Turki
19Sheikh Abdullah JuhanySheikh Waleed Al ShamsanSheikh Abdur Rahman As Sudais
20Sheikh Yasir DawsarySheikh Maher Al Muaiqly
21Sheikh Abdullah JuhanySheikh Bandar Baleelah
22Sheikh Abdullah JuhanySheikh Waleed Al Shamsan
23Sheikh Badr al TurkiSheikh Yasir Dawsary
24Sheikh Badr al TurkiSheikh Waleed Al Shamsan
25Sheikh Abdullah JuhanySheikh Bandar Baleelah
26Sheikh Waleed Al ShamsanSheikh Yasir Dawsary
27Sheikh Badr al TurkiSheikh Maher Al Muaiqly
28Sheikh Badr al TurkiSheikh Yasir Dawsary
29Sheikh Abdullah JuhanySheikh Bandar BaleelahSheikh Abdur Rahman As Sudais
30Sheikh Abdullah JuhanySheikh Waleed Al Shamsan

Tahajjud schedule for Grand Mosque

Last 10 days of Ramzan.

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NightFirst 4 rakatsSecond 4 rakatsLast rakats and Witr
21Sheikh Badr al TurkiSheikh Yasir DawsarySheikh Abdur Rahman As Sudais
22Sheikh Maher Al MuaiqlySheikh Bandar BaleelahSheikh Bandar Baleelah
23Sheikh Abdullah JuhanySheikh Waleed Al ShamsanSheikh Abdur Rahman As Sudais
24Sheikh Bandar BaleelahSheikh Maher Al MuaiqlySheikh Maher Al Muaiqly
25Sheikh Badr al TurkiSheikh Yasir DawsarySheikh Abdur Rahman As Sudais
26Sheikh Maher Al MuaiqlySheikh Bandar BaleelahSheikh Bandar Baleelah
27Sheikh Abdullah JuhanySheikh Waleed Al ShamsanSheikh Abdur Rahman As Sudais
28Sheikh Bandar BaleelahSheikh Maher Al MuaiqlySheikh Maher Al Muaiqly
29Sheikh Badr al TurkiSheikh Yasir DawsarySheikh Yasir Dawsary
30Sheikh Maher Al MuaiqlySheikh Bandar BaleelahSheikh Bandar Baleelah

Taraweeh schedule for Prophet’s Mosque

NightFirst rakatsLast rakats and witr
1Sheikh Ahmed HudhaifySheikh Saleh Budair
2Sheikh Khalid MuhannaSheikh Abdullah Qarafi
3Sheikh Abdullah BuayjaanSheikh Muhammad Barhaji
4Sheikh Ahmed TalebSheikh Muhsin al Qasim
5Sheikh Ahmed HudhaifySheikh Saleh Budair
6Sheikh Khalid MuhannaSheikh Abdullah Qarafi
7Sheikh Abdullah BuayjaanSheikh Muhammad Barhaji
8Sheikh Ahmed TalebSheikh Muhsin al Qasim
9Sheikh Ahmed HudhaifySheikh Saleh Budair
10Sheikh Khalid MuhannaSheikh Abdullah Qarafi
11Sheikh Abdullah BuayjaanSheikh Muhammad Barhaji
12Sheikh Ahmed TalebSheikh Muhsin al Qasim
13Sheikh Ahmed HudhaifySheikh Saleh Budair
14Sheikh Khalid MuhannaSheikh Abdullah Qarafi
15Sheikh Abdullah BuayjaanSheikh Muhammad Barhaji
16Sheikh Ahmed TalebSheikh Muhsin al Qasim
17Sheikh Ahmed HudhaifySheikh Saleh Budair
18Sheikh Khalid MuhannaSheikh Abdullah Qarafi
19Sheikh Abdullah BuayjaanSheikh Muhammad Barhaji
20Sheikh Ahmed TalebSheikh Muhsin al Qasim
21Sheikh Muhammad BarhajiSheikh Abdullah Qarafi
22Sheikh Khalid MuhannaSheikh Muhsin al Qasim
23Sheikh Muhammad BarhajiSheikh Abdullah Qarafi
24Sheikh Khalid MuhannaSheikh Muhsin al Qasim
25Sheikh Muhammad BarhajiSheikh Abdullah Qarafi
26Sheikh Khalid MuhannaSheikh Muhsin al Qasim
27Sheikh Muhammad BarhajiSheikh Abdullah Qarafi
28Sheikh Khalid MuhannaSheikh Muhsin al Qasim
29Sheikh Muhammad BarhajiSheikh Saleh Budair
30Sheikh Khalid MuhannaSheikh Muhsin al Qasim

Tahajjud schedule for Prophet’s Mosque

Last 10 days of Ramzan.

NightFirst rakatsLast rakats and Witr
21Sheikh HameedSheikh Saleh Budair
22Sheikh Abdullah BuayjaanSheikh Ahmed Hudhaify
23Sheikh HameedSheikh Saleh Budair
24Sheikh Abdullah BuayjaanSheikh Ahmed Hudhaify
25Sheikh HameedSheikh Saleh Budair
26Sheikh Abdullah BuayjaanSheikh Ahmed Hudhaify
27Sheikh HameedSheikh Saleh Budair
28Sheikh Abdullah BuayjaanSheikh Ahmed Hudhaify
29Sheikh HameedSheikh Abdullah Qarafi
30Sheikh Abdullah BuayjaanSheikh Ahmed Hudhaify

This year, Ramzan is expected to begin on March 1 in most Islamic countries. However, the exact date will be officially confirmed closer to the time, based on the moon-sighting tradition.

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Photo of Sakina Fatima Sakina Fatima Follow on Twitter |   Published: 23rd February 2025 6:07 pm IST

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