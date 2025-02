Ramzan 2025: Taraweeh, Tahajjud schedule for Grand Mosque, Prophet’s Mosque

As Ramzan 1446 AH–2025 approaches, the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) has announced the schedule for the Taraweeh and Tahajjud prayers, along with the names of the Imams leading them at the Grand Mosque in Makkah and the Prophet’s Mosque in Madinah.

The much-anticipated schedule was recently released by the Presidency of Religious Affairs of the Grand Mosque and the Prophet’s Mosque.

Taraweeh schedule for Grand Mosque

Night First rakats Second rakats Last rakats and Witr 1 Sheikh Abdullah Juhany Sheikh Waleed Al Shamsan Sheikh Abdur Rahman As Sudais 2 Sheikh Yasir Dawsary — Sheikh Maher Al Muaiqly 3 Sheikh Badr al Turki — Sheikh Bandar Baleelah 4 Sheikh Abdullah Juhany Sheikh Waleed Al Shamsan Sheikh Abdur Rahman As Sudais 5 Sheikh Maher Al Muaiqly — Sheikh Sudais 6 Sheikh Bandar Baleelah — Sheikh Badr al Turki 7 Sheikh Abdullah Juhany Sheikh Waleed Al Shamsan Sheikh Abdur Rahman Sheikh Abdur Rahman As Sudais 8 Sheikh Yasir Dawsary — Sheikh Maher Al Muaiqly 9 Sheikh Badr al Turki — Sheikh Bandar Baleelah 10 Sheikh Abdullah Juhany Sheikh Waleed Al Shamsan Sheikh Abdur Rahman Sheikh Abdur Rahman As Sudais 11 Sheikh Maher Al Muaiqly — Sheikh Yasir Dawsary 12 Sheikh Bandar Baleelah — Sheikh Badr al Turki 13 Sheikh Abdullah Juhany Sheikh Waleed Al Shamsan Sheikh Abdur Rahman As Sudais 14 Sheikh Yasir Dawsary — Sheikh Maher Al Muaiqly 15 Sheikh Badr al Turki — Sheikh Bandar Baleelah 16 Sheikh Abdullah Juhany Sheikh Waleed Al Shamsan Sheikh Abdur Rahman As Sudais 17 Sheikh Maher Al Muaiqly — Sheikh Yasir Dawsary 18 Sheikh Bandar Baleelah — Sheikh Badr al Turki 19 Sheikh Abdullah Juhany Sheikh Waleed Al Shamsan Sheikh Abdur Rahman As Sudais 20 Sheikh Yasir Dawsary — Sheikh Maher Al Muaiqly 21 Sheikh Abdullah Juhany — Sheikh Bandar Baleelah 22 Sheikh Abdullah Juhany — Sheikh Waleed Al Shamsan 23 Sheikh Badr al Turki — Sheikh Yasir Dawsary 24 Sheikh Badr al Turki — Sheikh Waleed Al Shamsan 25 Sheikh Abdullah Juhany — Sheikh Bandar Baleelah 26 Sheikh Waleed Al Shamsan — Sheikh Yasir Dawsary 27 Sheikh Badr al Turki — Sheikh Maher Al Muaiqly 28 Sheikh Badr al Turki — Sheikh Yasir Dawsary 29 Sheikh Abdullah Juhany Sheikh Bandar Baleelah Sheikh Abdur Rahman As Sudais 30 Sheikh Abdullah Juhany — Sheikh Waleed Al Shamsan

Tahajjud schedule for Grand Mosque

Last 10 days of Ramzan.

Night First 4 rakats Second 4 rakats Last rakats and Witr 21 Sheikh Badr al Turki Sheikh Yasir Dawsary Sheikh Abdur Rahman As Sudais 22 Sheikh Maher Al Muaiqly Sheikh Bandar Baleelah Sheikh Bandar Baleelah 23 Sheikh Abdullah Juhany Sheikh Waleed Al Shamsan Sheikh Abdur Rahman As Sudais 24 Sheikh Bandar Baleelah Sheikh Maher Al Muaiqly Sheikh Maher Al Muaiqly 25 Sheikh Badr al Turki Sheikh Yasir Dawsary Sheikh Abdur Rahman As Sudais 26 Sheikh Maher Al Muaiqly Sheikh Bandar Baleelah Sheikh Bandar Baleelah 27 Sheikh Abdullah Juhany Sheikh Waleed Al Shamsan Sheikh Abdur Rahman As Sudais 28 Sheikh Bandar Baleelah Sheikh Maher Al Muaiqly Sheikh Maher Al Muaiqly 29 Sheikh Badr al Turki Sheikh Yasir Dawsary Sheikh Yasir Dawsary 30 Sheikh Maher Al Muaiqly Sheikh Bandar Baleelah Sheikh Bandar Baleelah

Taraweeh schedule for Prophet’s Mosque

Night First rakats Last rakats and witr 1 Sheikh Ahmed Hudhaify Sheikh Saleh Budair 2 Sheikh Khalid Muhanna Sheikh Abdullah Qarafi 3 Sheikh Abdullah Buayjaan Sheikh Muhammad Barhaji 4 Sheikh Ahmed Taleb Sheikh Muhsin al Qasim 5 Sheikh Ahmed Hudhaify Sheikh Saleh Budair 6 Sheikh Khalid Muhanna Sheikh Abdullah Qarafi 7 Sheikh Abdullah Buayjaan Sheikh Muhammad Barhaji 8 Sheikh Ahmed Taleb Sheikh Muhsin al Qasim 9 Sheikh Ahmed Hudhaify Sheikh Saleh Budair 10 Sheikh Khalid Muhanna Sheikh Abdullah Qarafi 11 Sheikh Abdullah Buayjaan Sheikh Muhammad Barhaji 12 Sheikh Ahmed Taleb Sheikh Muhsin al Qasim 13 Sheikh Ahmed Hudhaify Sheikh Saleh Budair 14 Sheikh Khalid Muhanna Sheikh Abdullah Qarafi 15 Sheikh Abdullah Buayjaan Sheikh Muhammad Barhaji 16 Sheikh Ahmed Taleb Sheikh Muhsin al Qasim 17 Sheikh Ahmed Hudhaify Sheikh Saleh Budair 18 Sheikh Khalid Muhanna Sheikh Abdullah Qarafi 19 Sheikh Abdullah Buayjaan Sheikh Muhammad Barhaji 20 Sheikh Ahmed Taleb Sheikh Muhsin al Qasim 21 Sheikh Muhammad Barhaji Sheikh Abdullah Qarafi 22 Sheikh Khalid Muhanna Sheikh Muhsin al Qasim 23 Sheikh Muhammad Barhaji Sheikh Abdullah Qarafi 24 Sheikh Khalid Muhanna Sheikh Muhsin al Qasim 25 Sheikh Muhammad Barhaji Sheikh Abdullah Qarafi 26 Sheikh Khalid Muhanna Sheikh Muhsin al Qasim 27 Sheikh Muhammad Barhaji Sheikh Abdullah Qarafi 28 Sheikh Khalid Muhanna Sheikh Muhsin al Qasim 29 Sheikh Muhammad Barhaji Sheikh Saleh Budair 30 Sheikh Khalid Muhanna Sheikh Muhsin al Qasim

Tahajjud schedule for Prophet’s Mosque

Last 10 days of Ramzan.

Night First rakats Last rakats and Witr 21 Sheikh Hameed Sheikh Saleh Budair 22 Sheikh Abdullah Buayjaan Sheikh Ahmed Hudhaify 23 Sheikh Hameed Sheikh Saleh Budair 24 Sheikh Abdullah Buayjaan Sheikh Ahmed Hudhaify 25 Sheikh Hameed Sheikh Saleh Budair 26 Sheikh Abdullah Buayjaan Sheikh Ahmed Hudhaify 27 Sheikh Hameed Sheikh Saleh Budair 28 Sheikh Abdullah Buayjaan Sheikh Ahmed Hudhaify 29 Sheikh Hameed Sheikh Abdullah Qarafi 30 Sheikh Abdullah Buayjaan Sheikh Ahmed Hudhaify

This year, Ramzan is expected to begin on March 1 in most Islamic countries. However, the exact date will be officially confirmed closer to the time, based on the moon-sighting tradition.