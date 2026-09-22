SCR to run special MMTS trains for Ganesh immersion in Hyderabad

The special MMTS trains will run during the intervening nights of September 25-26 and September 26-27, between 11 pm and 5 am.

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Khairatabad Ganesh
Khairatabad Ganesh.

Hyderabad: The South Central Railway (SCR) will operate special MMTS (Multi Modal Transport System) trains to clear the rush during Ganesh Immersion in Hyderabad.

According to a press release from the SCR, the special MMTS trains will run on the intervening nights of September 25-26 and September 26-27, between 11 pm and 5 am.

The MMTS trains will operate on routes including Secunderabad-Hyderabad, Hyderabad-Lingampalli, Lingampalli-Hyderabad, Hyderabad-Secunderabad, Lingampalli-Falaknuma and Falaknuma-Secunderabad.

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Train GSH-1, from Secunderabad to Hyderabad, will depart at 11.50 pm and arrive at 12.20 am. GHL-2, from Hyderabad to Lingampalli, will depart at 12.30 am and arrive at 1.20 am.

GLH-3, from Lingampalli to Hyderabad, will depart at 1.50 am and arrive at 2.40 am, while GHS-4, from Hyderabad to Secunderabad, will depart at 3.30 am and arrive at 4 am.

GHL-5, from Hyderabad to Lingampalli, will depart at 11.10 pm and arrive at 11.55 pm. GLF-6, from Lingampalli to Falaknuma, will depart at 12.10 am and arrive at 1.50 am.

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GFS-7, from Falaknuma to Secunderabad, will depart at 2.20 am and arrive at 3 am. GSH-8, from Secunderabad to Hyderabad, will depart at 4 am and arrive at 4.40 am.

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