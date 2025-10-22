SCR to run special trains between Cherlapally and Danapur

Hyderabad: South Central Railway (SCR) has announced special train services between Cherlapally and Danapur in Bihar to manage the festive season passenger rush.
Train No. 07091 Cherlapally–Danapur special will depart from Charlapalli at 9:30 am on October 23 and 28. The return service, Train No. 07092 Danapur–Cherlapally, will operate on October 24 and 29, leaving Danapur at 9:15 pm.
In addition, Train No. 07049 Charlapalli–Danapur special will depart at 9:30 am on October 26, and its return service, Train No. 07050 Danapur–Cherlapally, will leave Danapur at 9:15 pm on October 27.
The trains will halt at Kazipet, Peddapalli, Ramagundam, Mancherial, Bellampalli, and Sirpur Kagaznagar stations within Telangana. Services will run via Nagpur and Prayagraj en route to Danapur, SCR said in a press release.