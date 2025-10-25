Very heavy rains likely in Hyderabad in next 2 hours

Hyderabad: Parts of the city are likely to witness intense rainfall over the next two hours.
According to weather enthusiast T Balaji, known for his accurate forecast prediction, very heavy rains are expected to hit Rajendranagar, Manikonda, Narsingi, Shaikpet, Tolichowki, Chandrayangutta and Charminar.
The rains will gradually spread across western, northern and central parts of the city.
Residents are advised to stay alert and plan their travel accordingly.
Meanwhile, scattered heavy rainfall is also expected over Nizamabad, Kamareddy, Medak, Sangareddy, Rangareddy, Vikarabad, Mahabubnagar and Nagarkurnool districts.
Jagitial, Sircilla, Siddipet, Yadadri-Bhongir, Nalgonda, Bhupalapally and Suryapet may also experience isolated rainfall.