Very heavy rains likely in Hyderabad in next 2 hours

Very heavy rains are expected to hit Rajendranagar, Manikonda, Narsingi, Shaikpet, Tolichowki, Chandrayangutta and Charminar.

Photo of News Desk News Desk Follow on Twitter |   Posted by Veena Nair  |   Published: 25th October 2025 2:11 pm IST

Hyderabad: Parts of the city are likely to witness intense rainfall over the next two hours.

According to weather enthusiast T Balaji, known for his accurate forecast prediction, very heavy rains are expected to hit Rajendranagar, Manikonda, Narsingi, Shaikpet, Tolichowki, Chandrayangutta and Charminar.

The rains will gradually spread across western, northern and central parts of the city.

Memory Khan Seminar

Residents are advised to stay alert and plan their travel accordingly.

Meanwhile, scattered heavy rainfall is also expected over Nizamabad, Kamareddy, Medak, Sangareddy, Rangareddy, Vikarabad, Mahabubnagar and Nagarkurnool districts.

Jagitial, Sircilla, Siddipet, Yadadri-Bhongir, Nalgonda, Bhupalapally and Suryapet may also experience isolated rainfall.

Tags
Photo of News Desk News Desk Follow on Twitter |   Posted by Veena Nair  |   Published: 25th October 2025 2:11 pm IST

Stay updated with our WhatsApp & Telegram by subscribing to our channels. For all the latest Hyderabad updates, download our app Android and iOS.

Back to top button