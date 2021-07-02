Weather: Rain in New Delhi

By PTI|   Posted by Mansoor  |   Updated: 2nd July 2021 10:38 pm IST
New Delhi: Vehicles ply at Vijay Chowk during rains, in New Delhi, Friday, July 2, 2021. (PTI Photo/Manvender Vashist)
New Delhi: A commuter covers himself with his bag during rain in New Delhi, Friday, July 2, 2021. (PTI Photo/Ravi Choudhary)
New Delhi: A commuter carries an umbrella during rain in New Delhi, Friday, July 2, 2021. (PTI Photo/Ravi Choudhary)
New Delhi: A youth clicks his selfie while riding a bicycle during a rain shower, in New Delhi, Friday, July 2, 2021. (PTI Photo/Ravi Choudhary)
New Delhi: Vehicles on a road during rain in New Delhi, Friday, July 2, 2021. (PTI Photo/Atul Yadav)
New Delhi: A woman tries to control her umbrella during a rain shower, in New Delhi, Friday, July 2, 2021. (PTI Photo/Ravi Choudhary)
New Delhi: View of Vijay Chowk and Raisina hills during rains, in New Delhi, Friday, July 2, 2021. (PTI Photo/Manvender Vashist)

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