Weather: Rain in New Delhi

New Delhi: A commuter covers himself with his bag during rain in New Delhi, Friday, July 2, 2021. (PTI Photo\/Ravi Choudhary) New Delhi: A commuter carries an umbrella during rain in New Delhi, Friday, July 2, 2021. (PTI Photo\/Ravi Choudhary) New Delhi: A youth clicks his selfie while riding a bicycle during a rain shower, in New Delhi, Friday, July 2, 2021. (PTI Photo\/Ravi Choudhary) New Delhi: Vehicles on a road during rain in New Delhi, Friday, July 2, 2021. (PTI Photo\/Atul Yadav) New Delhi: A woman tries to control her umbrella during a rain shower, in New Delhi, Friday, July 2, 2021. (PTI Photo\/Ravi Choudhary) New Delhi: View of Vijay Chowk and Raisina hills during rains, in New Delhi, Friday, July 2, 2021. (PTI Photo\/Manvender Vashist)