Paris: France’s Prime Minister Elisabeth Borne, the second woman to hold the post, on Monday quit after less than a two-year stint.

The resignation of Borne, who took over in May 2022, comes amid speculation of a major reshuffle by President Emmanuel Macron ahead of European elections due later this year, the BBC reported.

Madame la Première ministre, chère @Elisabeth_Borne, votre travail au service de notre Nation a été chaque jour exemplaire. Vous avez mis en œuvre notre projet avec le courage, l’engagement et la détermination des femmes d’État. De tout cœur, merci. pic.twitter.com/G26ifKfKzj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 8, 2024

In a statement, Macron said Borne had shown “courage, commitment and determination” during her time in office. There was no clarity on who would succeed Borne.