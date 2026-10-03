Hyderabad to receive intense rainfall in next few hours

Rains are expected around Hyderabad Airport and Shamshabad regions.

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Motorcycles and cars navigating flooded streets during heavy monsoon rains in Hyderabad.
IMD Hyderabad forecasts five days of heavy monsoon rains

Hyderabad: Southern parts of Hyderabad, including Hyderabad Airport, will experience scattered intense showers over the next few hours.

According to T Balaji, popularly known as the Telangana Weatherman for its accurate rain predictions, areas like Balapur, Mamidipalle, Pahadi Sharif, Shamshabad, Sivarampalle, Budvel and Rajendranagar are likely to receive scattered intense rainfall.

Rains in parts of west Hyderabad came to an end by 5.50 pm on Friday, while scattered intense showers are expected to move towards southern parts of the city over the next hour.

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Earlier in the day, scattered rains were reported in Serilingampally, Gachibowli, Kondapur, Nanakramguda, Manikonda, Shaikpet, Khairatabad, Jubilee Hills, Kokapet, Madhapur and Hitech City.

Meanwhile, isolated rains are expected across Rangareddy, Yadadri, Jangaon, Mahabubabad, Mulugu, Bhadradri-Kothagudem and Khammam over the next two hours.

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Photo of News Desk News Desk Follow on Twitter |   Edited by Veena Nair  |   Published:

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