Hyderabad to witness drinking water disruption in these areas

Hyderabad: Several parts of Hyderabad would face a drinking water situation on Friday, June 12, following a major leakage in the main pipeline of the Manjeera Phase-II water supply system near Rudraram village.

According to the Hyderabad Metropolitan Water Supply and Sewerage Board (HMWSSB), water supply will be disrupted to rectify the leak.

Areas that would be affected are – RC Puram, Ashok Nagar, Jyothi Nagar, Lingampally, Chandanagar, Gangaram, Madinaguda and Miyapur.

Likewise, Beeramguda, Ameenpur, Erragadda, SR Nagar, Ameerpet and Bhagyanagar Colony. KPHB Colony, Kukatpally, Bhagyanagar Colony and Pragathi Nagar will also face disruption.

Residents are advised to use water judiciously until the supply is fully restored, HMWSSB said.