In photos: PM Modi at Sri Venkateswara Swamy Temple

Photo of Press Trust of India Press Trust of India Follow on Twitter |   Published: 28th November 2023 11:12 am IST
Tirumala: Prime Minister Narendra Modi visits the Sri Venkateswara Swamy temple, in Tirumala, Monday, Nov. 27, 2023. (PTI Photo)
Tirumala: Prime Minister Narendra Modi visits the Sri Venkateswara Swamy temple, in Tirumala, Monday, Nov. 27, 2023. (PTI Photo)
Tirumala: Prime Minister Narendra Modi visits the Sri Venkateswara Swamy temple, in Tirumala, Monday, Nov. 27, 2023. (PTI Photo)
Tirumala: Prime Minister Narendra Modi visits the Sri Venkateswara Swamy temple, in Tirumala, Monday, Nov. 27, 2023. (PTI Photo)
Tirumala: Prime Minister Narendra Modi visits the Sri Venkateswara Swamy temple, in Tirumala, Monday, Nov. 27, 2023. (PTI Photo)
Tirumala: Prime Minister Narendra Modi visits the Sri Venkateswara Swamy temple, in Tirumala, Monday, Nov. 27, 2023. (PTI Photo)

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Photo of Press Trust of India Press Trust of India Follow on Twitter |   Published: 28th November 2023 11:12 am IST

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