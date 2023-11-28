In photos: PM Modi at Sri Venkateswara Swamy Temple

Tirumala: Prime Minister Narendra Modi visits the Sri Venkateswara Swamy temple, in Tirumala, Monday, Nov. 27, 2023. (PTI Photo) Tirumala: Prime Minister Narendra Modi visits the Sri Venkateswara Swamy temple, in Tirumala, Monday, Nov. 27, 2023. (PTI Photo) Tirumala: Prime Minister Narendra Modi visits the Sri Venkateswara Swamy temple, in Tirumala, Monday, Nov. 27, 2023. (PTI Photo) Tirumala: Prime Minister Narendra Modi visits the Sri Venkateswara Swamy temple, in Tirumala, Monday, Nov. 27, 2023. (PTI Photo) Tirumala: Prime Minister Narendra Modi visits the Sri Venkateswara Swamy temple, in Tirumala, Monday, Nov. 27, 2023. (PTI Photo)