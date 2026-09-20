India opt to bat against Bangladesh in Asian Games semifinal

India have fielded an unchanged eleven from their eight-wicket win over Japan in the quarterfinals.

Photo of Press Trust of India Press Trust of India Follow on Twitter |   Edited by Neha Khan  |   Published:
Indian female cricketer batting against Bangladesh in a cricket match at the Asian Games.
Nisshin: India's captain Harmanpreet Kaur plays a shot during the second semifinal T20I cricket match between Indias women and Bangladeshs women in the ongoing Asian Games 2026, at Aichi Prefectural Korogi Sports Park in Nisshin, Japan, Sunday, Sept. 20, 2026. (PTI Photo)

Nisshin: Defending champions India won the toss and elected to bat against Bangladesh in the semifinal of Asian Games women’s T20 cricket competition, here on Sunday, September 20.

India have fielded an unchanged eleven from their eight-wicket win over Japan in the quarterfinals.

The winners will face Sri Lanka in the gold medal clash on Tuesday. Sri Lanka defeated Pakistan by eight wickets in the first semifinal on Sunday.

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Teams:

India Women: Smriti Mandhana, Shafali Verma, Bharti Fulmali, Harmanpreet Kaur (c), Richa Ghosh (wk), Gunalan Kamalini, Deepti Sharma, Shreyanka Patil, Shree Charani, Nandani Sharma, Kranti Gaud.

Bangladesh Women: Dilara Akter, Juairiya Ferdous, Sobhana Mostary, Nigar Sultana (c/wk), Shorna Akter, Sharmin Akhter, Shanjida Akter Meghla, Rabeya Khan, Nahida Akter, Marufa Akter, Sultana Khatun.

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