Mohammed Siraj to lead Hyderabad in two Ranji Trophy matches

Squad also includes experienced batter Tanmay Agarwal, Rahul Singh and wicketkeepers Rahul Radesh and Sai Pragnay Reddy.

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Mohammed Siraj
Mohammed Siraj (photo:X)

Hyderabad: India pacer Mohammed Siraj will lead Hyderabad in their first two Ranji Trophy matches of the upcoming season, with C V Milind named his deputy, the Hyderabad Cricket Association (HCA) announced on Saturday, September 19.

The squad also includes experienced batter Tanmay Agarwal, Rahul Singh and wicketkeepers Rahul Radesh and Sai Pragnay Reddy. Tanay Thyagarajan, Aniketh Reddy and Ajay Dev Goud are among the other players named in the 15-member squad.

Squad: Mohammed Siraj (capt.), C.V. Milind (VC), Tanmay Agarwal, M. Abhirath Reddy, Rahul Singh, K. Hima Teja, Rahul Radesh (wk), Sai Pragnay Reddy (wk), Varun Goud, Tanay Thyagrajan, Aniketh Reddy, Clt. Rakshann Readdi, Ajay Dev Goud, Ruthik Yadav Mende, Sai Vikas Reddy.

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Standbys: Bhavesh Seth (wk), H.K. Simha, T. Ravi Teja, Shaunak Kulkarni, Mudassar Hussain, Kartikeya Kak, A. Pruthvi Reddy.

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