Mahaparinirvan Diwas of BR Ambedkar

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi seeks blessings of Buddhist monks at a ceremony to pay homage to Babasaheb B.R. Ambedkar on his Mahaparinirvan Diwas, at Parliament House Complex in New Delhi, Tuesday, Dec. 6, 2022. (PTI Photo/Shahbaz Khan) New Delhi: Congress President Mallikarjun Kharge with senior party leader Sonia Gandhi at a ceremony to pay homage to Babasaheb B.R. Ambedkar on his Mahaparinirvan Diwas, at Parliament House Complex in New Delhi, Tuesday, Dec. 6, 2022. (PTI Photo/Shahbaz Khan) New Delhi: President Droupadi Murmu with Prime Minister Narendra Modi and Union Minister for Social Justice & Empowerment Virendra Kumar at a ceremony to pay homage to Babasaheb B.R. Ambedkar on his Mahaparinirvan Diwas, at Parliament House Complex in New Delhi, Tuesday, Dec. 6, 2022. (PTI Photo/Shahbaz Khan) New Delhi: Prime Minister Narendra Modi at a ceremony to pay homage to Babasaheb B.R. Ambedkar on his Mahaparinirvan Diwas, at Parliament House Complex in New Delhi, Tuesday, Dec. 6, 2022. (PTI Photo/Shahbaz Khan) New Delhi: Prime Minister Narendra Modi pays homage to Babasaheb B.R. Ambedkar on his Mahaparinirvan Diwas, at Parliament House Complex in New Delhi, Tuesday, Dec. 6, 2022. (PTI Photo/Shahbaz Khan) New Delhi: President Droupadi Murmu pays homage to Babasaheb B.R. Ambedkar on his Mahaparinirvan Diwas, at Parliament House Complex in New Delhi, Tuesday, Dec. 6, 2022. (PTI Photo/Shahbaz Khan) New Delhi: Union MoS for Rural Development Niranjan Jyoti with former Congress president Sonia Gandhi at a ceremony to pay homage to Babasaheb B.R. Ambedkar on his Mahaparinirvan Diwas, at Parliament House Complex in New Delhi, Tuesday, Dec. 6, 2022. (PTI Photo/Shahbaz Khan)