Many areas of Hyderabad to be hit with rain in the next 3 hrs

Hyderabad: Many areas in Hyderabad are expected to experience rainfall including Kukatpally, Serlingampally, Miyapur, Shaikpet, Tolichowki, Madhapur, Uppal, LB Nagar, Hayathnagar, Ameerpet, and Sanathnagar for the next 1-2 hours, according to local weather enthusiast T Balaji.
India Meteorological Department (IMD), Hyderabad has issued an orange warning predicting light rains and thunderstorms in Hyderabad till 7:00 pm.
Telangana districts to experience moderate rains
IMD Hyderabad has also forecasted moderate rainfall in Jagtial and Mancherial during the next 2-3 hours.
On the other hand, Bhadradri Kothagudem, Jangaon, Bhupalpally, Karimnagar, Khammam, Komaram Bheem, Mahabubabad, Mahabubnagar, Malkajgiri, Mulugu, Nalgonda, Peddapalle, Rangareddy, Sangareddy, Suryapet, Vikarabad, Warangal, Hanamkonda, Yadadri Bhuvanagiri will experience light rains and thunderstorms during the same time.
Additionally, IMD has also forecast thunderstorms until October 6 in isolated places across Telangana.
