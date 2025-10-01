Many areas of Hyderabad to be hit with rain in the next 3 hrs

IMD has also forecast thunderstorms until October 6 in isolated places across Telangana.

Photo of News Desk News Desk Follow on Twitter |   Posted by Saleha Fatima  |   Updated: 1st October 2025 4:52 pm IST
Rain in Hyderabad
Representational image

Hyderabad: Many areas in Hyderabad are expected to experience rainfall including Kukatpally, Serlingampally, Miyapur, Shaikpet, Tolichowki, Madhapur, Uppal, LB Nagar, Hayathnagar, Ameerpet, and Sanathnagar for the next 1-2 hours, according to local weather enthusiast T Balaji.

India Meteorological Department (IMD), Hyderabad has issued an orange warning predicting light rains and thunderstorms in Hyderabad till 7:00 pm.

Telangana districts to experience moderate rains

IMD Hyderabad has also forecasted moderate rainfall in Jagtial and Mancherial during the next 2-3 hours.

Memory Khan Seminar

On the other hand, Bhadradri Kothagudem, Jangaon, Bhupalpally, Karimnagar, Khammam, Komaram Bheem, Mahabubabad, Mahabubnagar, Malkajgiri, Mulugu, Nalgonda, Peddapalle, Rangareddy, Sangareddy, Suryapet, Vikarabad, Warangal, Hanamkonda, Yadadri  Bhuvanagiri will experience light rains and thunderstorms during the same time.

Additionally, IMD has also forecast thunderstorms until October 6 in isolated places across Telangana.

(The story has been updated with the latest information.)

Tags
Photo of News Desk News Desk Follow on Twitter |   Posted by Saleha Fatima  |   Updated: 1st October 2025 4:52 pm IST

Stay updated with our WhatsApp & Telegram by subscribing to our channels. For all the latest Hyderabad updates, download our app Android and iOS.

Back to top button