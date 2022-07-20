Meeting on ‘Present Situation in Sri Lanka’

New Delhi: Jammu & Kashmir National Conference President Farooq Abdullah speaks to media after attending a meeting chaired by External Affairs Minister S. Jaishankar regarding 'Present Situation in Sri Lanka', in New Delhi, Tuesday, July 19, 2022. (PTI Photo/Kamal Kishore) New Delhi: Senior Congress leader P. Chidambaram arrives to attend a meeting chaired by External Affairs Minister S. Jaishankar regarding 'Present Situation in Sri Lanka', in New Delhi, Tuesday, July 19, 2022. (PTI Photo/Kamal Kishore) New Delhi: Nationalist Congress Party (NCP) Chief Sharad Pawar arrives to attend a meeting chaired by External Affairs Minister S. Jaishankar regarding 'Present Situation in Sri Lanka', in New Delhi, Tuesday, July 19, 2022. (PTI Photo/Kamal Kishore)