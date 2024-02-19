Photos: Shri Kalki Dham foundation stone laying

Photo of Press Trust of India Press Trust of India Follow on Twitter |   Published: 19th February 2024 4:02 pm IST
Sambhal: Prime Minister Narendra Modi receives a memento from UP Chief Minister Yogi Adityanath speaks during foundation stone laying ceremony of Shri Kalki Dham at Anchora Kamboh in Sambhal, Monday, Feb. 19, 2024. (PTI Photo)
**EDS: IMAGE VIA PMO** Sambhal: Prime Minister Narendra Modi takes part in a ‘puja’ during foundation stone laying ceremony of Shri Kalki Dham at Anchora Kamboh in Sambhal, Monday, Feb. 19, 2024. (PTI Photo)
**EDS: IMAGE VIA PMO** Sambhal: Prime Minister Narendra Modi with Yogi Adityanath and Acharya Pramod Krishnan takes part in a ‘puja’ during foundation stone laying ceremony of Shri Kalki Dham at Anchora Kamboh in Sambhal, Monday, Feb. 19, 2024. (PTI Photo)
**EDS: IMAGE VIA PMO** Sambhal: Prime Minister Narendra Modi takes part in a ‘puja’ during foundation stone laying ceremony of Shri Kalki Dham at Anchora Kamboh in Sambhal, Monday, Feb. 19, 2024. (PTI Photo)
**EDS: IMAGE VIA PMO** Sambhal: Prime Minister Narendra Modi with spiritual leader Swami Avdheshanand Giri during foundation stone laying ceremony of Shri Kalki Dham at Anchora Kamboh in Sambhal, Monday, Feb. 19, 2024. (PTI Photo)
**EDS: IMAGE VIA PMO** Sambhal: Prime Minister Narendra Modi during foundation stone laying ceremony of Shri Kalki Dham at Anchora Kamboh in Sambhal, Monday, Feb. 19, 2024. (PTI Photo)
**EDS: IMAGE VIA PMO** Sambhal: Prime Minister Narendra Modi speaks during foundation stone laying ceremony of Shri Kalki Dham at Anchora Kamboh in Sambhal, Monday, Feb. 19, 2024. (PTI Photo)
**EDS: IMAGE VIA PMO** Sambhal: Prime Minister Narendra Modi with UP Chief Minister Yogi Adityanath and Acharya Pramod Krishnan during foundation stone laying ceremony of Shri Kalki Dham at Anchora Kamboh in Sambhal, Monday, Feb. 19, 2024. (PTI Photo)
**EDS: IMAGE VIA PMO** Sambhal: Prime Minister Narendra Modi takes part in a ‘puja’ during foundation stone laying ceremony of Shri Kalki Dham at Anchora Kamboh in Sambhal, Monday, Feb. 19, 2024. (PTI Photo)

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Photo of Press Trust of India Press Trust of India Follow on Twitter |   Published: 19th February 2024 4:02 pm IST

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