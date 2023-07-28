PM Modi at Rajkot International Airport

Rajkot: Prime Minister Narendra Modi with Union Minister for Civil Aviation Jyotiraditya Scindia at the newly-inaugurated Rajkot International Airport, at Hirasar in Rajkot, Thursday, July 27, 2023. (PTI Photo) Rajkot: Prime Minister Narendra Modi with Union Minister for Civil Aviation Jyotiraditya Scindia at the newly-inaugurated Rajkot International Airport, at Hirasar in Rajkot, Thursday, July 27, 2023. (PTI Photo) Rajkot: Prime Minister Narendra Modi with Union Minister for Civil Aviation Jyotiraditya Scindia and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel at the newly-inaugurated Rajkot International Airport, at Hirasar in Rajkot, Thursday, July 27, 2023. (PTI Photo) Rajkot: Prime Minister Narendra Modi with Union Minister for Civil Aviation Jyotiraditya Scindia and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel at the newly-inaugurated Rajkot International Airport, at Hirasar in Rajkot, Thursday, July 27, 2023. (PTI Photo) Rajkot: Prime Minister Narendra Modi with Union Minister for Civil Aviation Jyotiraditya Scindia and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel at the newly-inaugurated Rajkot International Airport, at Hirasar in Rajkot, Thursday, July 27, 2023. (PTI Photo) Rajkot: Prime Minister Narendra Modi being felicitated by Union Minister for Civil Aviation Jyotiraditya Scindia during a public meeting after inaugurating Rajkot International Airport, in Rajkot, Thursday, July 27, 2023. (PTI Photo) Rajkot: Prime Minister Narendra Modi being felicitated by Union Minister for Civil Aviation Jyotiraditya Scindia and others during a public meeting after inaugurating Rajkot International Airport, in Rajkot, Thursday, July 27, 2023. (PTI Photo) Rajkot: Prime Minister Narendra Modi interacts with Union Minister for Civil Aviation Jyotiraditya Scindia during a public meeting after inaugurating Rajkot International Airport, in Rajkot, Thursday, July 27, 2023. (PTI Photo) Rajkot: Prime Minister Narendra Modi addresses a public meeting after inaugurating Rajkot International Airport, in Rajkot, Thursday, July 27, 2023. (PTI Photo) Rajkot: Prime Minister Narendra Modi with Union Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel and Former Chief Minister Vijay Rupani during a public meeting after inaugurating Rajkot International Airport, in Rajkot, Thursday, July 27, 2023. (PTI Photo) Rajkot: Prime Minister Narendra Modi inaugurates Rajkot International Airport, in Rajkot, Thursday, July 27, 2023. Union Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel and Former Chief Minister Vijay Rupani are also seen. (PTI Photo)