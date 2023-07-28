PM Modi at Rajkot International Airport

Photo of Press Trust of India Press Trust of India Follow on Twitter |   Published: 28th July 2023 1:24 pm IST
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PM Modi at Rajkot International Airport
Rajkot: Prime Minister Narendra Modi with Union Minister for Civil Aviation Jyotiraditya Scindia at the newly-inaugurated Rajkot International Airport, at Hirasar in Rajkot, Thursday, July 27, 2023. (PTI Photo)

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Photo of Press Trust of India Press Trust of India Follow on Twitter |   Published: 28th July 2023 1:24 pm IST
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