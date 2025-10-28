Telangana: SCR cancels 15 trains due to Cyclone Montha in AP

Hyderabad: The South Central Railway (SCR) cancelled 15 trains on Tuesday, October 28 in view of Cyclone Montha in Andhra Pradesh.

Some trains have also been rescheduled due to the cyclone. Given below is the list rescheduled trains

Train number 12842 – MGR Chennai Central–Howrah Express was scheduled at 7:00 AM on Tuesday, now departing at 11:30 PM. Train number 22604- Villupuram Jn–Kharagpur Jn Express was scheduled to leave at 11:05 AM, has now been rescheduled to 7:00 PM on Tuesday. Train number 12840 – MGR Chennai Central–Howrah Mail was scheduled to depart at 7:00 PM will now depart at 10:40 PM on Tuesday.

Train number 12664 – Tiruchchirappalli Jn–Howrah Express was scheduled to depart at 1:35 PM , has been rescheduled to 5:50 PM on Tuesday; Train number 22501 – SMVT Bengaluru–New Tinsukia Express was scheduled to depart at 3:10 AM, will now depart at 3:10 PM; Train number 12836 – SMVT Bengaluru–Hatia Express was scheduled to depart at 8:50 AM , will now depart at 8:50 PM.

Train number 12503- SMVT Bengaluru–Agartala Express was scheduled to depart at 10:15 AM will now depart at 10:15 PM; Train number 12246- SMVT Bengaluru–Howrah Express scheduled to depart at 11:15 AM, has been rescheduled to 11:15 PM; Train number 12864 – SMVT Bengaluru–Howrah Express scheduled to depart at 10:35 AM has been rescheduled to 10:35 PM.

Canceled trains

Five trains scheduled to depart on October 28 have been cancelled due to a cyclone in Andhra Pradesh. These trains will depart on October 29

Train number 17248 – Dharmavaram – Narasapur Express scheduled for Tuesday has been canceled and will depart on Wednesday; Train number 17256 – Lingampalli – Narasapur Express; Train number 12776 – Lingampalli – Kakinada Town Express; Train number 17215 – Machilipatnam – Hindupur Express; Train No. 17216 – Hindupur – Machilipatnam Express