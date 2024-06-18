US National Security Advisor Jake Sullivan in New Delhi

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi with US National Security Advisor Jake Sullivan at a meeting, in New Delhi, Monday, June 17, 2024. (PTI Photo) New Delhi: National Security Advisor Ajit Doval with his American counterpart Jake Sullivan and other dignitaries during the India-US Initiative on Critical and Emerging Technologies (iCET) meeting, in New Delhi, Monday, June 17, 2024. (PTI Photo) New Delhi: National Security Adviser (NSA) Ajit Doval and US NSA Jake Sullivan during a meeting, in New Delhi, Monday, June 17, 2024. (PTI Photo) New Delhi: External Affairs Minister S. Jaishankar with National Security Advisor of United States Jake Sullivan during a meeting, in New Delhi, Monday, June 17, 2024. (PTI Photo) New Delhi: External Affairs Minister S. Jaishankar with National Security Advisor of United States Jake Sullivan during a meeting, in New Delhi, Monday, June 17, 2024. (PTI Photo)