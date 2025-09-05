Water supply to be disrupted in Hyderabad for 48 hrs from Sept 9

Hyderabad: Water supply in several areas of Hyderabad will be disrupted for 48 hours, that is from 6:00 am on September 9 till 6:00 am on September 11 as the Hyderabad Metropolitan Water Supply and Sewerage Board (HMWSSB) has proposed shutting down the Godavari water pipeline to replace old valves at key pumping stations.
Affected areas are as follows:
- Operation and Maintenance (O&M) Division–VI: Sanjeeva Reddy Nagar, Sanathnagar, Borabanda, SPR Hills, Erragadda, Banjara Hills, Vengal Rao Nagar, Yellareddyguda, Somajiguda, Fatehnagar sections, part of Jubilees Hills and part of Thattikhana.
- O&M Division–VII: Part of Lalapet and part of Tarnaka.
- O&M Division–IX: Kukatpally, Bhagyanagar, Vivekanandanagar, Yellammabanda, Moosapet, Bharathnagar, Motinagar, Gayathrinagar, Babanagar, KPHB, Balajinagar, Hasmathpet section.
- O&M Division–XII: Chintal, Suchitra, Jeedimetla, Shapurnagar, Gajularamaram, Suraram, Adarshnagar, Bhagathsingh Nagar, Jagadgirigutta, Ushodaya section.
- O&M Division–XIII: Alwal, Balaiahnagar, Venkatapuram, Machabollaram, Defence colony, Vajpainagar, Yapral, Chanikyapuri, Gowthamnagar, Sainathpuram section & Moula-ali reservoir.
- O&M Division–XIV: Cherlapally, Saibabanagar, Radhika sections, Kailasgiri old and new reservoir areas, Housing board section and part of Mallapur area.
- O&M Division–XV: Kondapur, Doyens, part of Madhapur, part of Gachibowli, part of Nallagandla.
- O&M Division–XVII: Hafeezpet, Miyapur sections.
- O&M Division–XIX: Pocharam.
- O&M Division–XXI: Kompally, Gundlapochampally, Thumukunta, Jawaharnagar, Dammaiguda, Nagaram section, Ayyappa Colony reservoir.
- O&M Division–XXII: Nizampet, Bachupally, Pragathinagar, Gandimaisamma, Tellapur, Bollaram and Bowrampet sections.
- Transmission Division–IV: MES, Trishul lines, Gunrock, Hakimpet Air force, Secunderabad Cantonment and AIIMS, Bibinagar, RWS offtakes such as Alair (Bhongir), Ghanpur (Medchal/Shameerpet) areas.