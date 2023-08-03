9th India-LAC Conclave

New Delhi: External Affairs Minister S. Jaishankar with Confederation of Indian Industry (CII) President R. Dinesh at the 9th CII India-Latin America & Caribbean (LAC) Conclave, in New Delhi, Thursday, Aug. 3, 2023. (PTI Photo/Atul Yadav) New Delhi: External Affairs Minister S. Jaishankar with Confederation of Indian Industry (CII) President R. Dinesh and CII Director General Chandrajit Banerjee at the 9th CII India-Latin America & Caribbean (LAC) Conclave, in New Delhi, Thursday, Aug. 3, 2023. (PTI Photo/Atul Yadav) New Delhi: External Affairs Minister S. Jaishankar with Confederation of Indian Industry (CII) Director General Chandrajit Banerjee at the 9th CII India-Latin America & Caribbean (LAC) Conclave, in New Delhi, Thursday, Aug. 3, 2023. (PTI Photo/Atul Yadav) New Delhi: External Affairs Minister S. Jaishankar with Confederation of Indian Industry (CII) President R. Dinesh at the 9th CII India-Latin America & Caribbean (LAC) Conclave, in New Delhi, Thursday, Aug. 3, 2023. (PTI Photo/Atul Yadav) New Delhi: External Affairs Minister S. Jaishankar addresses the 9th Confederation of Indian Industry (CII) India-LAC Conclave, in New Delhi, Thursday, Aug. 3, 2023. (PTI Photo/Atul Yadav)