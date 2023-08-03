9th India-LAC Conclave

Photo of Press Trust of India Press Trust of India Follow on Twitter |   Published: 3rd August 2023 4:51 pm IST
1 2 3 4 5Next page
9th India-LAC Conclave
New Delhi: External Affairs Minister S. Jaishankar with Confederation of Indian Industry (CII) President R. Dinesh at the 9th CII India-Latin America & Caribbean (LAC) Conclave, in New Delhi, Thursday, Aug. 3, 2023. (PTI Photo/Atul Yadav)

BookMyMBBS
1 2 3 4 5Next page
Tags
Photo of Press Trust of India Press Trust of India Follow on Twitter |   Published: 3rd August 2023 4:51 pm IST
Subscribe us on The Siasat Daily - Google News

Get the news updates on WhatsApp & Telegram by subscribing to our channels. For all the latest Photos updates, download our app Android and iOS.

Back to top button