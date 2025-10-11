AICC appoints Amer Ali Khan as TPCC organiser

Hyderabad: The All India Congress Committee (AICC) has appointed former MLC Amer Ali Khan as Telangana Pradesh Congress Committee (TPCC) organiser, alongside AICC observer and former Puducherry chief minister V Narayanaswamy.
As part of the party’s reorganisation efforts in Telangana, the AICC has issued orders designating district- and constituency-level observers and organisers to strengthen the Congress structure across the state.
22 AICC observers appointed
According to the list released by the party high command, a total of 22 AICC observers have been appointed, including several senior Congress leaders from various states.
For Nagarkurnool, Wanparthy, and Gadwal areas, V Narayanasamy will serve as the AICC observer, while Amer Ali Khan, N Srinivas, B Sandhya Reddy, and VH Satyanarayana have been named as TPCC organisers.
For Hyderabad, Secunderabad, Khairatabad
In Hyderabad, Maharashtra MLA Amin Patel has been appointed as AICC observer, with MP Suresh Fakir, B Soujanya Goud, Irfan Ali, and Mohammed Ghouse as TPCC organisers.
For Secunderabad, CP Joshi has been named AICC observer, along with MP GV Krishna, Parnikha Reddy (MLA), and K Mallaiah as organisers.
In Khairatabad, Shakti Singh Goel will serve as AICC observer, supported by MP Mallu Ravi, MLA Yashaswi C Sangameshwar, and N Seetharamulu as organisers.
For Ranga Reddy district
For Ranga Reddy district, Hibi Eden has been appointed as an AICC observer, with MLA A Dayakar, Vinay Reddy, Obaidullah Kotwal, and P Vjay Reddy serving as organisers.
In Medak–Siddipet, Jyoti Ruttela will act as AICC observer, while MLA M Satya, Peer Arshad Ahmed Nasir, S Jagadishwar Rao, and M Vara Lakshmi have been designated as organisers.
The AICC said the appointed observers and TPCC organisers, comprising MPs, MLAs, MLCs, and senior party leaders, will play a key role in the party’s organisational restructuring across Telangana.