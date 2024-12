Dubai Metro to extend operating hours for 3 days

Dubai: The Roads and Transport Authority (RTA) in Dubai on Friday, December 27, announced an extension of Dubai Metro’s operating hours from Saturday, December 28 to Monday, December 30, 2024.

The Metro will operate for longer hours between Centrepoint and GGICO stations to ensure safe and efficient transport for passengers travelling to and from Dubai International Airport (DXB).

Extended timings

Saturday, December 28 – 5 am to 2 am

Sunday, December 29 – 8 am to 2 am

Monday, December 30 – 5 am to 2 am

بهدف ضمان سهولة تنقل المسافرين عبر مطار دبي الدولي، ستمدد #هيئة_الطرق_و_المواصلات ساعات عمل #مترو_دبي بين محطتي سنتربوينت وجي جي كو من 28 إلى 30 ديسمبر 2024. لا تنسَ تفقّد رصيدبطاقة نول قبل الانطلاق (الحد الأدنى 15 درهمًا للدرجة الفضية، أو 30 درهمًا للدرجة الذهبية لرحلتي الذهاب…

The Dubai Metro will operate continuously for 43 hours from December 31 to January 1, 2025, to accommodate New Year’s Eve celebrations.