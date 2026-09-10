Fake doctor arrested in Jangaon, medicines worth Rs 2L seized

Panneru Ramesh is not a licensed doctor or a medical representative. He runs a clinic First Aid Clinic at Yerragollapahad village.

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Group of six people standing around boxes in a room with a window and orange ceiling.

Hyderabad: The Telangana Standards Authority for Food and Essential Drugs (TG SAFE) raided a clinic operated by a fake doctor (quack) at Yerragollapahad village in Jangaon on Thursday and seized 40 varieties of medicines worth Rs. 2.10 lakh.

Panneru Ramesh is not a licensed doctor or a medical representative. In a raid at his clinic, First Aid Clinic, officials found antibiotics, steroids, habit-forming drugs, analgesics, anti-ulcer medicines and antihypertensive drugs in large stock.

Panneru Ramesh was arrested and further investigations are on.

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Photo of Mir Alamgir

Mir Alamgir

Mir Alamgir is a reporter at Siasat.com based in Hyderabad. He writes on Telangana politics, law and order, communal affairs, and civic issues, with a particular focus on Hyderabad's Old… More »
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