Festival spl trains from Hyderabad’s Charlapalli to Tirupati, Kakinada

Charlapalli terminal to handle extra rush with trains to Kakinada, Tirupati routes.

Photo of News Desk News Desk Follow on Twitter |   Posted by P N Sree Harsha  |   Published: 10th December 2025 8:36 am IST
Indian railways
Representational Image

Hyderabad: South Central Railway has announced a series of special trains from Hyderabad to clear the Christmas and New Year rush, centring operations on the city’s Charlapalli terminal.

The services will primarily connect Hyderabad with Kakinada, Tirupati and Pandharpur, offering additional options for festive season travellers.

Hyderabad–Kakinada specials

A special train (No. 07196) will run from Hyderabad (Charlapalli) to Kakinada between December 24 and 30. It will operate on Tuesdays and Wednesdays, departing Charlapalli at 7.30 pm and reaching Kakinada at 9.00 am the following day.

Add as a preferred source on Google
“King

In the return direction, train No. 07195 will run from Kakinada to Hyderabad (Charlapalli) from December 28 to 31. This service will operate on Sundays and Wednesdays, leaving Kakinada at 7.50 pm and arriving at Charlapalli at 8.30 am the next morning.

Hyderabad–Tirupati specials

Weekly specials have been announced between Hyderabad and Tirupati during the festive period. The Tirupati–Hyderabad (Charlapalli) special train (No. 07000) will run from December 16 to 30, departing Tirupati every Tuesday at 4.30 pm

In the opposite direction, the Hyderabad (Charlapalli)–Tirupati special (No. 07031) will operate from December 19 to January 2. This train will leave Charlapalli every Friday at 3.35 pm and travel via Nalgonda, Miryalaguda, Piduguralla, Vinukonda, Donakonda, Giddalur, Nandyal and Kadapa, providing connectivity to several key towns en route.

Memory Khan Seminar

Pandharpur–Tirupati Sunday special

To further ease the holiday rush, a special service has been introduced between Pandharpur and Tirupati.

The Pandharpur–Tirupati special train (No. 07032) will run on Sundays from December 21 to January 4, departing Pandharpur at 8.00 pm

Tags
Photo of News Desk News Desk Follow on Twitter |   Posted by P N Sree Harsha  |   Published: 10th December 2025 8:36 am IST

Stay updated with our WhatsApp & Telegram by subscribing to our channels. For all the latest Andhra Pradesh updates, download our app Android and iOS.

Photo of News Desk

News Desk

NewsDesk is our dedicated team of multimedia journalists at Siasat.com, delivering round-the-clock coverage of breaking news and events worldwide. As your trusted news source, NewsDesk provides verified updates on politics,… More »
Back to top button