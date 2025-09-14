Heavy rains hit parts of Hyderabad, more in the next 2 hours

Hyderabad: Heavy rains are lashing East and North Hyderabad and are expected to cover other parts of the city in the next 2 to 3 hours, according to local weather enthusiast T Balaji.

Scattered intense storms are also expected to hit several districts including Nalgonda, Yadadri Bhuvanagiri, Sangareddy, Siddipet, Kamareddy, Warangal, Mahabubabad, Khammam during next 2hrs.

The Indian Meteorological Department, Hyderabad has forecasted scattered heavy rainfall in Adilabad, Komuram Bheem Asifabad, Nirmal, Nizamabad, Jayashankar Bhupalpally, Mulugu, Bhadradri Kothagudem, Sangareddy, Medak, Kamareddy, Mahabubnagar, Narayanpet. This forecast is valid till 8:30 am on September 15.

Apart from this thunderstorms have been predicted for all districts of Telangana till September 19.