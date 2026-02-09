Hyderabad to see 40-hour drinking water supply disruption

Hyderabad: Drinking water supply will be disrupted for nearly 40 hours in several parts of Hyderabad starting from Wednesday, February 11.
According to officials, the stoppage is due to the ongoing repair works on the Manjeera Phase-II pumping main, between Patancheru and Hydernagar, and between Club Gurr and Patancheru.
Areas where water supply will be disrupted
These areas will be affected by the drinking water suspension from 6 am on Wednesday to 10 pm on Thursday, February 12.
- RC Puram
- Ashok Nagar
- Jyothi Nagar
- Lingampally
- Chandanagar
- Gangaram
- Madinaguda
- Miyapur
- Beeramguda
- Ameenpur
- Bhagyanagar Colony
- Erragadda
- SR Nagar
- Ameerpet
- KPHB Colony
- Kukatpally
- Bhagyanagar Colony (Pragathi Nagar)
Residents are advised to use water judiciously.