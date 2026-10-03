Hyderabad water supply to be disrupted for 36 hrs from Oct 5

Hyderabad: Due to work on the Phase II of the Krishna Drinking Water Supply Project (KDWSP), drinking water supply will be disrupted for 36 hours in Hyderabad.

Works will be carried out from 6 am on October 5 till 6 pm on October 6.

Areas of disruption

Adibatla, Kammaguda, Gurranguda, BN Reddy Nagar, Vanasthalipuram, Autonagar, Alkapuri, Beerappagadda, Habsiguda, Ramanthapur, Venkat Reddy Nagar, Uppal, Nacharam, HMT Nagar, Tarnaka, Boudhanagar, Lalapet (partial).

Disruptions will also affect Hasmatpet, Prakashnagar, Mekalamandi, Bholakpur (partial), Padmaraonagar, Begumpet, South Central Railway, MES, Secunderabad Cantonment, Lalaguda, Addagutta, Pattigadda, Nallagutta.

Gautamnagar, Ferozguda, Bansilalpet, Ramgopalpet, Sitaphalmandi, Mettuguda, Vaishalinagar, Mirpet, Badangpet, ARCI, Balapur, Mysore, Barkas, NPA, Shamshabad, Madhuban, Prashasannagar (partial), will also be affected.