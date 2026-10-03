Hyderabad water supply to be disrupted for 36 hrs from Oct 5

Works will be carried out from 6 am on October 5 till 6 pm on October 6.

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Close-up of a water tap releasing water, with a blurred background.
Representational image

Hyderabad: Due to work on the Phase II of the Krishna Drinking Water Supply Project (KDWSP), drinking water supply will be disrupted for 36 hours in Hyderabad.

Works will be carried out from 6 am on October 5 till 6 pm on October 6.

Areas of disruption

Adibatla, Kammaguda, Gurranguda, BN Reddy Nagar, Vanasthalipuram, Autonagar, Alkapuri, Beerappagadda, Habsiguda, Ramanthapur, Venkat Reddy Nagar, Uppal, Nacharam, HMT Nagar, Tarnaka, Boudhanagar, Lalapet (partial).

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Disruptions will also affect Hasmatpet, Prakashnagar, Mekalamandi, Bholakpur (partial), Padmaraonagar, Begumpet, South Central Railway, MES, Secunderabad Cantonment, Lalaguda, Addagutta, Pattigadda, Nallagutta.

Gautamnagar, Ferozguda, Bansilalpet, Ramgopalpet, Sitaphalmandi, Mettuguda, Vaishalinagar, Mirpet, Badangpet, ARCI, Balapur, Mysore, Barkas, NPA, Shamshabad, Madhuban, Prashasannagar (partial), will also be affected.

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Photo of News Desk News Desk Follow on Twitter |   Edited by Saleha Fatima  |   Published:

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