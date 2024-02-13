In pics: PM Modi in UAE

Abu Dhabi: Prime Minister Narendra Modi with UAE President Mohamed bin Zayed Al Nahyan upon his arrival in Abu Dhabi, UAE, Tuesday, Feb. 13, 2024. (PTI Photo) Abu Dhabi: Prime Minister Narendra Modi with UAE President Mohamed bin Zayed Al Nahyan during a meeting, in Abu Dhabi, UAE, Tuesday, Feb. 13, 2024. (PTI Photo) Abu Dhabi: Prime Minister Narendra Modi with UAE President Mohamed bin Zayed Al Nahyan during a meeting, in Abu Dhabi, UAE, Tuesday, Feb. 13, 2024. (PTI Photo) Abu Dhabi: Prime Minister Narendra Modi with UAE President Mohamed bin Zayed Al Nahyan, in Abu Dhabi, UAE, Tuesday, Feb. 13, 2024. (PTI Photo) Abu Dhabi: Prime Minister Narendra Modi with UAE President Mohamed bin Zayed Al Nahyan, in Abu Dhabi, UAE, Tuesday, Feb. 13, 2024. (PTI Photo)