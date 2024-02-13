In pics: PM Modi in UAE

Photo of Press Trust of India Press Trust of India Follow on Twitter |   Published: 13th February 2024 7:05 pm IST
Modi, Nahyan launch UPI RuPay card at Abu Dhabi
Abu Dhabi: Prime Minister Narendra Modi with UAE President Mohamed bin Zayed Al Nahyan during a meeting, in Abu Dhabi, UAE, Tuesday, Feb. 13, 2024. (PTI Photo)
Abu Dhabi: Prime Minister Narendra Modi with UAE President Mohamed bin Zayed Al Nahyan upon his arrival in Abu Dhabi, UAE, Tuesday, Feb. 13, 2024. (PTI Photo)
Abu Dhabi: Prime Minister Narendra Modi with UAE President Mohamed bin Zayed Al Nahyan during a meeting, in Abu Dhabi, UAE, Tuesday, Feb. 13, 2024. (PTI Photo)
Abu Dhabi: Prime Minister Narendra Modi with UAE President Mohamed bin Zayed Al Nahyan during a meeting, in Abu Dhabi, UAE, Tuesday, Feb. 13, 2024. (PTI Photo)
Abu Dhabi: Prime Minister Narendra Modi with UAE President Mohamed bin Zayed Al Nahyan, in Abu Dhabi, UAE, Tuesday, Feb. 13, 2024. (PTI Photo)
Abu Dhabi: Prime Minister Narendra Modi with UAE President Mohamed bin Zayed Al Nahyan, in Abu Dhabi, UAE, Tuesday, Feb. 13, 2024. (PTI Photo)

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Photo of Press Trust of India Press Trust of India Follow on Twitter |   Published: 13th February 2024 7:05 pm IST

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