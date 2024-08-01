India vs Sri Lanka: Third T20I match

Pallekele: India's Suryakumar Yadav celebrates the wicket of Sri Lanka's Maheesh Theekshana during the 3rd T20 International cricket match between India and Sri Lanka at the Pallekele International Cricket Stadium, in Pallekele, Tuesday, July 30, 2024.(PTI Photo\/Kunal Patil) Pallekele: India's Suryakumar Yadav with teammates celebrates the wicket of Sri Lanka's Maheesh Theekshana during the 3rd T20 International cricket match between India and Sri Lanka at the Pallekele International Cricket Stadium, in Pallekele, Tuesday, July 30, 2024.(PTI Photo\/Kunal Patil) Pallekele: Indian captain Suryakumar Yadav with trophy after winning the 3-match T20 International cricket series over Sri Lanka, at the Pallekele International Cricket Stadium in Pallekele, Tuesday, July 30, 2024.(PTI Photo\/Kunal Patil) Pallekele: Indian players after winning the 3rd T20 International cricket match over Sri Lanka at the Pallekele International Cricket Stadium, in Pallekele, Tuesday, July 30, 2024.(PTI Photo\/Kunal Patil) Pallekele: Indian players after winning the 3rd T20 International cricket match over Sri Lanka at the Pallekele International Cricket Stadium, in Pallekele, Tuesday, July 30, 2024.(PTI Photo\/Kunal Patil)