India vs Sri Lanka: Third T20I match

Photo of Press Trust of India Press Trust of India Follow on Twitter |   Posted by Mansoor Hameed  |   Published: 1st August 2024 10:34 am IST
Pallekele: Indian players pose with the trophy after winning the 3-match T20 International cricket series over Sri Lanka, at the Pallekele International Cricket Stadium in Pallekele, Tuesday, July 30, 2024.(PTI Photo/Kunal Patil)
Pallekele: India’s Suryakumar Yadav celebrates the wicket of Sri Lanka’s Maheesh Theekshana during the 3rd T20 International cricket match between India and Sri Lanka at the Pallekele International Cricket Stadium, in Pallekele, Tuesday, July 30, 2024.(PTI Photo/Kunal Patil)
Pallekele: India’s Suryakumar Yadav with teammates celebrates the wicket of Sri Lanka’s Maheesh Theekshana during the 3rd T20 International cricket match between India and Sri Lanka at the Pallekele International Cricket Stadium, in Pallekele, Tuesday, July 30, 2024.(PTI Photo/Kunal Patil)
Pallekele: Indian captain Suryakumar Yadav with trophy after winning the 3-match T20 International cricket series over Sri Lanka, at the Pallekele International Cricket Stadium in Pallekele, Tuesday, July 30, 2024.(PTI Photo/Kunal Patil)
Pallekele: Indian players after winning the 3rd T20 International cricket match over Sri Lanka at the Pallekele International Cricket Stadium, in Pallekele, Tuesday, July 30, 2024.(PTI Photo/Kunal Patil)
Pallekele: Indian players after winning the 3rd T20 International cricket match over Sri Lanka at the Pallekele International Cricket Stadium, in Pallekele, Tuesday, July 30, 2024.(PTI Photo/Kunal Patil)

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Photo of Press Trust of India Press Trust of India Follow on Twitter |   Posted by Mansoor Hameed  |   Published: 1st August 2024 10:34 am IST

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