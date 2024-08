Pune: NCP (SP) MP Supriya Sule has alleged that her phone and WhatsApp have been hacked.

In a post on ‘X’ on Sunday, the Baramati legislator requested people not to call or message her.

*** अत्यंत महत्वाचे ***

माझा फोन आणि व्हॉटस्अप हॅक झाले आहे. कोणीही मला मेसेज किंवा फोन करून नये. याबाबत मी पोलीस तक्रार करत आहे. कृपया याची नोंद घ्यावी. – सुप्रिया सुळे — Supriya Sule (@supriya_sule) August 11, 2024

“My phone and WhatsApp have been hacked. Please do not message or call me. Please note that I am filing a police complaint,” Sule wrote.

According to a source close to the NCP (SP) leader, a police complaint regarding the hacking was lodged online.