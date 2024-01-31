Photos: Bharat Jodo Nyaya Yatra in Bihar

Photo of Press Trust of India Press Trust of India Follow on Twitter |   Updated: 31st January 2024 1:53 pm IST
Katihar: Congress leader Rahul Gandhi with supporters during the 'Bharat Jodo Nyaya Yatra', in Katihar, Bihar, Wednesday, Jan. 31, 2024. (PTI Photo)
Katihar: Congress leader Rahul Gandhi looks at a supporter during the ‘Bharat Jodo Nyaya Yatra’, in Katihar, Bihar, Wednesday, Jan. 31, 2024. (PTI Photo)
Katihar: Congress supporters during the ‘Bharat Jodo Nyaya Yatra’, in Katihar, Bihar, Wednesday, Jan. 31, 2024. (PTI Photo)
Katihar: Congress leader Rahul Gandhi waves at supporters during the ‘Bharat Jodo Nyaya Yatra’, in Katihar, Bihar, Wednesday, Jan. 31, 2024. (PTI Photo)
Katihar: Congress leader Rahul Gandhi greets supporters during the ‘Bharat Jodo Nyaya Yatra’, in Katihar, Bihar, Wednesday, Jan. 31, 2024. (PTI Photo)
Katihar: Congress leader Rahul Gandhi waves at supporters during the ‘Bharat Jodo Nyaya Yatra’, in Katihar, Bihar, Wednesday, Jan. 31, 2024. (PTI Photo)

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Photo of Press Trust of India Press Trust of India Follow on Twitter |   Updated: 31st January 2024 1:53 pm IST

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