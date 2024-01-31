Photos: Bharat Jodo Nyaya Yatra in Bihar

Katihar: Congress leader Rahul Gandhi looks at a supporter during the 'Bharat Jodo Nyaya Yatra', in Katihar, Bihar, Wednesday, Jan. 31, 2024. (PTI Photo) Katihar: Congress supporters during the 'Bharat Jodo Nyaya Yatra', in Katihar, Bihar, Wednesday, Jan. 31, 2024. (PTI Photo) Katihar: Congress leader Rahul Gandhi waves at supporters during the 'Bharat Jodo Nyaya Yatra', in Katihar, Bihar, Wednesday, Jan. 31, 2024. (PTI Photo) Katihar: Congress leader Rahul Gandhi greets supporters during the 'Bharat Jodo Nyaya Yatra', in Katihar, Bihar, Wednesday, Jan. 31, 2024. (PTI Photo) Katihar: Congress leader Rahul Gandhi waves at supporters during the 'Bharat Jodo Nyaya Yatra', in Katihar, Bihar, Wednesday, Jan. 31, 2024. (PTI Photo)