Prime Minister Narendra Modi in UAE

Abu Dhabi: Prime Minister Narendra Modi during a meeting with Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan during his day-long visit to the UAE, in Abu Dhabi, Saturday, July 15, 2023. (PTI Photo) Abu Dhabi: Prime Minister Narendra Modi and the Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan during a meeting, in Abu Dhabi, UAE, Saturday, July 15, 2023. (PTI Photo) Abu Dhabi: Prime Minister Narendra Modi and president-designate of the 28th session of the UN Climate Change (COP28 in UAE) Sultan Al Jaber during a meeting, in Abu Dhabi, Saturday, July 15, 2023. (PTI Photo) Abu Dhabi: Prime Minister Narendra Modi with UAE President Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan upon his arrival in Abu Dhabi, Saturday, July 15, 2023. (PTI Photo) Abu Dhabi: Prime Minister Narendra Modi being accorded a ceremonial welcome at Qasr Al-Watan, in Abu Dhabi, Saturday, July 15, 2023. UAE President Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan is also seen. (PTI Photo) Abu Dhabi: Prime Minister Narendra Modi being accorded a ceremonial welcome at Qasr Al-Watan, in Abu Dhabi, Saturday, July 15, 2023. UAE President Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan is also seen. (PTI Photo) Abu Dhabi: Prime Minister Narendra Modi with UAE President Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan upon his arrival at Qasr Al-Watan, in Abu Dhabi, Saturday, July 15, 2023. (PTI Photo) Abu Dhabi: Prime Minister Narendra Modi with UAE President Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan upon his arrival at Qasr Al-Watan, in Abu Dhabi, Saturday, July 15, 2023. (PTI Photo) Abu Dhabi: Prime Minister Narendra Modi and UAE President Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan during a meeting at Qasr Al-Watan, in Abu Dhabi, Saturday, July 15, 2023. (PTI Photo) Abu Dhabi: Prime Minister Narendra Modi and UAE President Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan during a meeting at Qasr Al-Watan, in Abu Dhabi, Saturday, July 15, 2023. (PTI Photo) Abu Dhabi: Prime Minister Narendra Modi and UAE President Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan witness the exchange of MoUs at Qasr Al-Watan, in Abu Dhabi, Saturday, July 15, 2023. (PTI Photo) Abu Dhabi: Prime Minister Narendra Modi and UAE President Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan witness the exchange of MoUs at Qasr Al-Watan, in Abu Dhabi, Saturday, July 15, 2023. (PTI Photo)