Prime Minister Narendra Modi in UAE

Photo of Press Trust of India Press Trust of India Follow on Twitter |   Posted by Mansoor Hameed  |   Updated: 16th July 2023 11:12 pm IST
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Abu Dhabi: Prime Minister Narendra Modi during a meeting with Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan during his day-long visit to the UAE, in Abu Dhabi, Saturday, July 15, 2023. (PTI Photo)

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Photo of Press Trust of India Press Trust of India Follow on Twitter |   Posted by Mansoor Hameed  |   Updated: 16th July 2023 11:12 pm IST
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