Several trains cancelled amid heavy rains in Telangana

Hyderabad: Heavy rains in Telangana have caused the railway track at Kamareddy to be washed away, resulting in the suspension of all trains on the Kamareddy-Nizamabad route on Wednesday, August 27.
The South Central Railway has notified that several trains on the Bhiknur-Talmadla section and Akanpet-Medak section of Hyderabad Division have been diverted, cancelled or partially cancelled due to the heavy rains.
The following trains have been diverted:
- Train number 17606 going from Bhagat Ki Kothi – Kacheguda on August 25 has been diverted via Nizamabad – Armoor – Karimnagar – Peddapalli – Kazipet Junction – Moula Ali – Kacheguda
- Train number 17057, going from Mumbai CSMT – Lingampalli on August 26, has been diverted via Nizamabad – Armoor – Karimnagar – Peddapalli – Kazipet Junction – Secunderabad and will skip the stops at Kamareddi, Akanapet, Mirzapalli, and Bolanum
- Train number 17058 going from Lingampalli – Mumbai CSMT on August 27 will be diverted via Secunderabad, Kazipet, Peddapalli, Karimnagar, Armoor, Nizamabad and will skip stops at Bolarum, Mirzapalli, Akanapet, and Kamareddy
- Train number 16734 going from Okha – Ramesaram on August 26 has been diverted via Nizamabad – Armoor – Karimnagar – Peddapalli – Kazipet Junction – Moula Ali – Kacheguda and will skip the stop at Kamareddy
- Train number 17642, going from Narkher – Kacheguda on August 27, has been diverted via Purna, Parli Vaijnath, Vikarabad, Secunderabad, and Kacheguda
- Train number 17662, going from Nagarsol – Kacheguda on August 27, has been diverted via Purna, Parli Vaijnath, Vikarabad, Secunderabad, and Kacheguda
- Train number 12787 going from Narasapur – Nagarsol on August 27, has been diverted via Warangal, KazipetF Cabin, Peddapalli, Karimnagar, Nizamaad
- Train number 12788 going from Nagarsol – Narasapur on August 27, has been diverted via Nizamabad, Karimnagar, Peddapalli, Kazipet F cabin, Warangal
- Train number 17064 going from Kacheguda – Manmad on August 27, has been diverted via Secunderabad, Vikarabad, Parli Vaijnath, Parbhani
- Train number 12720 going from Hyderabad – Jaipur on August 27 has been diverted via Secunderabad, Kazipet, Peddapalli, Karimnagar, Armoor, and Nizamabad
- Train number 17405, going from Adilabad – Krishna Express on August 27, has been diverted via Secunderabad, Kazipet F Cabin, Peddapalli, Karimnagar, Armoor, and Nizamabad.
The following trains have been partially cancelled:
- Train number 57301 going from Kacheguda – Medak on August 27 has been partially cancelled between Mirzapalli – Medak
- Train number 77649 going from Kacheguda – Karimnagar on August 27 has been partially cancelled between Bhiknur – Karimnagar
- Train number 77605 going from Kacheguda – Purna on August 27 has been partially cancelled between Cavalry Barracks – Purna
- Train number 57411 going from Guntakal – Bodhan on August 27 has been partially cancelled between Kacheguda – Bodhan
- Train number 20811 going from Visakhapatnam – H.S Nanded on August 26 has been partially cancelled between Akanpet – HS Nanded.
- Train number 77606 going from HS Nanded – Medchal on August 27 has been partially cancelled between Kamareddy – Medchal
- Train number 20812 going from HS Nanded – Visakhapatnam on August 27 has been partially cancelled between HS Nanded and Charlapalli.
The following trains have been cancelled:
- Train number 12794, going from Nizamabad – Tirupati Rayalaseema Express on August 27, has been cancelled
- Train number 12795, going from Tirupati – Nizamabad, the Rayalaseema Express on August 28, has been cancelled.
- Train number 17684, going from Purna – Akola, on August 27, has been cancelled.
- Train number 77607, going from Akola – Akot, on August 28, has been cancelled.
- Train number 77608, going from Akot – Akola, on August 28, has been cancelled.
- Train number 77609, going from Akola – Akot, on August 28, has been cancelled.
- Train number 77610, going from Akot – Akola, on August 28, has been cancelled.
- Train number 77611, going from Akola – Akot, on August 28, has been cancelled.
- Train number 77612, going from Akot – Akola, on August 28, has been cancelled.