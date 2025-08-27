Several trains cancelled amid heavy rains in Telangana

Hyderabad: Heavy rains in Telangana have caused the railway track at Kamareddy to be washed away, resulting in the suspension of all trains on the Kamareddy-Nizamabad route on Wednesday, August 27.

Heavy rains pounded Kamareddy district on Wednesday. A railway track was washed away. The railways have suspended all trains moving towards kamareddy-Nizamabad route pic.twitter.com/p4HxsLFzJv — The Siasat Daily (@TheSiasatDaily) August 27, 2025

The South Central Railway has notified that several trains on the Bhiknur-Talmadla section and Akanpet-Medak section of Hyderabad Division have been diverted, cancelled or partially cancelled due to the heavy rains.

The following trains have been diverted:

Train number 17606 going from Bhagat Ki Kothi – Kacheguda on August 25 has been diverted via Nizamabad – Armoor – Karimnagar – Peddapalli – Kazipet Junction – Moula Ali – Kacheguda

Train number 17057, going from Mumbai CSMT – Lingampalli on August 26, has been diverted via Nizamabad – Armoor – Karimnagar – Peddapalli – Kazipet Junction – Secunderabad and will skip the stops at Kamareddi, Akanapet, Mirzapalli, and Bolanum

Train number 17058 going from Lingampalli – Mumbai CSMT on August 27 will be diverted via Secunderabad, Kazipet, Peddapalli, Karimnagar, Armoor, Nizamabad and will skip stops at Bolarum, Mirzapalli, Akanapet, and Kamareddy

Train number 16734 going from Okha – Ramesaram on August 26 has been diverted via Nizamabad – Armoor – Karimnagar – Peddapalli – Kazipet Junction – Moula Ali – Kacheguda and will skip the stop at Kamareddy

Train number 17642, going from Narkher – Kacheguda on August 27, has been diverted via Purna, Parli Vaijnath, Vikarabad, Secunderabad, and Kacheguda

Train number 17662, going from Nagarsol – Kacheguda on August 27, has been diverted via Purna, Parli Vaijnath, Vikarabad, Secunderabad, and Kacheguda

Train number 12787 going from Narasapur – Nagarsol on August 27, has been diverted via Warangal, KazipetF Cabin, Peddapalli, Karimnagar, Nizamaad

Train number 12788 going from Nagarsol – Narasapur on August 27, has been diverted via Nizamabad, Karimnagar, Peddapalli, Kazipet F cabin, Warangal

Train number 17064 going from Kacheguda – Manmad on August 27, has been diverted via Secunderabad, Vikarabad, Parli Vaijnath, Parbhani

Train number 12720 going from Hyderabad – Jaipur on August 27 has been diverted via Secunderabad, Kazipet, Peddapalli, Karimnagar, Armoor, and Nizamabad

Train number 17405, going from Adilabad – Krishna Express on August 27, has been diverted via Secunderabad, Kazipet F Cabin, Peddapalli, Karimnagar, Armoor, and Nizamabad.

The following trains have been partially cancelled:

Train number 57301 going from Kacheguda – Medak on August 27 has been partially cancelled between Mirzapalli – Medak

Train number 77649 going from Kacheguda – Karimnagar on August 27 has been partially cancelled between Bhiknur – Karimnagar

Train number 77605 going from Kacheguda – Purna on August 27 has been partially cancelled between Cavalry Barracks – Purna

Train number 57411 going from Guntakal – Bodhan on August 27 has been partially cancelled between Kacheguda – Bodhan

Train number 20811 going from Visakhapatnam – H.S Nanded on August 26 has been partially cancelled between Akanpet – HS Nanded.

Train number 77606 going from HS Nanded – Medchal on August 27 has been partially cancelled between Kamareddy – Medchal

Train number 20812 going from HS Nanded – Visakhapatnam on August 27 has been partially cancelled between HS Nanded and Charlapalli.

The following trains have been cancelled: