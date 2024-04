The Environment and Protected Areas Authority of Sharjah on Saturday, April 27, denied rumours of a tiger being spotted roaming in one of the areas of the emirate.

Taking to X, the authority called on the public to verify the information from official sources and warned not to circulate rumours.

Also Read UAE records minor earthquake felt by residents

إشاعة

تنفي هيئة البيئة و المحميات الطبيعية الإشاعة المتداولة عن وجود نمر في إحدى مناطق إمارة الشارقة



وتدعو الجمهور الكريم من التأكد من المعلومات من الجهات الرسمية و عدم تداول الإشاعات#الشارقة_والبيئة_مسؤولية_والتزام #عام_الاستدامة#هيئة_البيئة_والمحميات_الطبيعية#الشارقة… pic.twitter.com/P4cp00nHmt — هيئة البيئة الشارقة (@EPAA_SHJ) April 27, 2024

In 2021, Dubai Police confirmed a wild animal being on the loose, causing panic among residents of The Springs 3 community.