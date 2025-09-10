Streaming this week: Coolie, Saiyaara, and exciting new OTT titles

Hyderabad: September brings a fresh wave of entertainment on OTT platforms. From superstar-led blockbusters to heartfelt dramas and gripping thrillers, this week’s lineup is packed with something for every mood. Whether you love crime mysteries, emotional romances, or light-hearted comedies, the new releases on Netflix, Amazon Prime Video, JioHotstar, and more are sure to keep you hooked.
So grab your popcorn, settle on your couch, and check out the big releases hitting your screens this week.
New OTT Releases
- Task – JioHotstar – September 8
- Only Murders in the Building Season 5 – JioHotstar – September 9
- Su From So – JioHotstar – September 9
- aka Charlie Sheen – Netflix – September 10
- The Girlfriend – Amazon Prime Video – September 10
- Kontrabida Academy – Netflix – September 11
- Beauty in Black Season 2 – Netflix – September 11
- Coolie – Amazon Prime Video – September 11
- Maledictions – Netflix – September 12
- Ratu Ratu Queens: The Series – Netflix – September 12
- You and Everything Else – Netflix – September 12
- Saiyaara – Netflix – September 12
- Do You Wanna Partner – Amazon Prime Video – September 12
- Every Minute Counts Season 2 – Amazon Prime Video – September 12
- Rambo in Love – JioHotstar – September 12
- Bakasura Restaurant – Prime Video & Sun NXT – September 12
- Meesha – Sun NXT – September 12
This week’s OTT calendar is a blend of big-screen blockbusters and fresh originals. With Rajinikanth’s Coolie, the romantic drama Saiyaara, and fan-favorite Only Murders in the Building Season 5, there is plenty to keep viewers entertained.
Whether you are in the mood for suspense, laughter, or heart-touching stories, these releases promise hours of binge-worthy fun. Stay tuned, because OTT platforms are making sure there is never a dull weekend.