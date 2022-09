Hyderabad: A bonus of Rs 368 crore, or 30% of the company’s profit share for 2021–2022, was announced by Telangana chief minister K Chandrashekhar Rao, much to the delight of the employees of the state-owned Singareni Collieries Company Limited (SCCL).

సీఎం ఆదేశాల మేరకు సింగరేణి కార్మికులకు ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకాన్ని దసరాలోపు వెంటనే చెల్లించాల్సిందిగా, సింగరేణి చైర్మన్ & ఎండి కు సీఎం ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ శ్రీ నర్సింగరావు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఇందులో భాగంగా, అర్హులైన కార్మికులకు 368 కోట్ల రూపాయలను సింగరేణి సంస్థ చెల్లించనున్నది. — Telangana CMO (@TelanganaCMO) September 28, 2022

Orders have been issued for the money to be released right away so that employees can get a celebratory present for Dasara.