Hyderabad: Telangana chief minister K Chandrashekhar Rao (KCR) on Friday condoled the demise of Guguloth Dasma, mother of Tribal Affairs and Women and child welfare minister Satyavathi Rathod.

రాష్ట్ర గిరిజన, మహిళా, శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి శ్రీమతి సత్యవతి రాథోడ్ మాతృమూర్తి శ్రీమతి గుగులోత్ దస్మా మరణం పట్ల ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కె. చంద్రశేఖర్ రావు సంతాపం ప్రకటించారు. మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ కుటుంబానికి సీఎం తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలిపారు. — Telangana CMO (@TelanganaCMO) July 29, 2022

KCR also conveyed condolences to the bereaved family. Telangana governor Tamilisai Soundararajan, also expressed condolences to the minister over the phone. She also prayed that the Almighty to give her family the

strength and fortitude to bear with this irreparable loss.