Asian Games: India schedule for Day 10

Hangzhou: Following is the schedule of Team India for Wednesday, October 4:

ATHLETICS:

4:30 am: 35km Race Walk Mixed Team – Manju Rani, Ram Baboo

16:30 pm: Men’s High Jump Final – Sandesh Jesse, Sarvesh Kushare

16:35 pm: Men’s Javelin Throw Final – Neeraj Chopra, Kishore Kumar Jena

16:40 pm: Women’s Triple Jump Final – Sheena Nellickal Varkey

16:55 pm: Women’s 800m Final – Harmilan Bains, KM Chanda

17:10 pm: Men’s 5000m Final – Avinash Sable, Gulveer Singh

17:45 pm: Women’s 4 x 400m Relay Final – India

18:05 pm: Men’s 4 x 400m Relay Final – India (Muhammad Anas Yahiya, Amoj Jacob, Nihal William, Mijo Kurian)

KABADDI:

6:00 am: Men’s Team Group A match – India vs Thailand

1:30 pm: Women’s Team Group A match – India vs Thailand

ARCHERY:

6:10 am: Compound Mixed Team Quarterfinal – India vs Malaysia

11:50 am: Recurve Mixed Team Quarterfinal – India vs Indonesia

EQUESTRIAN:

6:30 am: Jumping Individual and Team Qualifier Round 1 – Kirat Singh Nagra, Tejas Dhingra, Yash Nensee

11:30 pm: Jumping Individual Qualifier Round 2 and Team Final Round – Kirat Singh Nagra, Tejas Dhingra, Yash Nensee

BRIDGE:

6:30 am onwards: Men’s Team Semifinal Session 4, 5 and 6

WRESTLING:

7:30 am onwards: Men’s Greco Roman 67kg 1/8 final – Neeraj

7:30 am onwards: Men’s Greco Roman 87kg 1/8 final – Sunil Kumar

7:30 am onwards: Men’s Greco Roman 60kg 1/8 final – Gyanender Dahiya

7:30 am onwards: Men’s Greco Roman 77kg 1/4 final – Vikas

BADMINTON:

7:30 am: Women’s Singles Round of 16 – PV Sindhu vs Putri Wardani (Indonesia)

7:50 am: Men’s Singles Round of 16 – HS Prannoy vs Dmitriy Panarin (Kazakhstan)

8:10 am: Women’s Doubles Round of 16 – Treesa Jolly/Gayatri Gopichand vs H Kong/ S Kim (South Korea)

8:30 am: Mixed Doubles Round of 16 – Tanisha Crasto/SP Krishna Prasad vs Ew Too/TJ Chen (Malaysia)

9:10 am: Men’s Doubles Quarterfinal – Chirag Shetty/Satwiksairaj Rankireddy vs D Marthin/L Rollycarnando (Indonesia)

10:10 am: Men’s Singles Round of 16 – Kidambi Srikanth vs Kodai Nagaoka (Japan)

10:30 am: Women’s Doubles Round of 16 – Tanisha Crasto/Ashwini Ponappa vs Y Zheng/S Zhang (China)

VOLLEYBALL:

8:00 am: Women’s Classification Pool G – India vs Nepal

SPORT CLIMBLING:

9:05 am: Women’s Speed Relay Qualification – India

SQUASH:

9:30 am: Mixed Doubles Semifinal: India vs Hong Kong

10:30 am: Mixed Doubles Semifinal: India vs Malaysia

15:30 pm: Men’s Singles Semifinal: Saurav Ghosal vs Chi Hin Henry Leung (Hong Kong)

DIVING:

10:30 am: Men’s 10m Platform Preliminary – Siddharth Pardeshi

BOXING:

11:30 am: Women’s 57kg Semifinal – Parveen Hooda

13:15 pm: Women’s 75kg Final – Lovlina Borohain vs Qi Lian (China)

CHESS:

12:30 pm: Men’s and Women’s Team Round 6

HOCKEY:

13:30 pm: Men’s Semifinal – India vs South Korea.